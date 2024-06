Iglesias carga contra Sánchez por el pacto del CGPJ: "Es una bajada de pantalones ante el PP"

"Una bajada de pantalones de Sánchez ante la derecha con la complicidad absurda de Sumar". Así ha resumido este miércoles el exlíder de Podemos Pablo Iglesias el pacto alcanzado este martes entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En declaraciones a TV3, el exvidepresidente del Gobierno considera que este acuerdo es la "peor noticia" para la democracia, pues en vez de reflejar la mayoría parlamentaria del Congreso en el CGPJ el PP obtiene una "victoria", al hacerse con los mismos vocales que el PSOE.

Además, a su juicio, los de Alberto Núñez Feijóo obtienen otra conquista como que las grandes decisiones en el CGPJ, como la elección de magistrados en el Tribunal Supremo, se adopten mediante mayoría de tres quintas partes del órgano de gobierno de los jueces.

"El PP ha conseguido tener los mismos vocales que el PSOE estando en minoría en el Congreso y asegurarse una mayoría cualificada que va a impedir hacer cualquier cosa decente con el gobierno de los jueces", ha denunciado Iglesias.

Para Iglesias este acuerdo supone un "escándalo" tras la reflexión abierta por el propio Sánchez sobre los efectos gravísimos del 'lawfare' por parte de la derecha judicial que opera para "destruir a los adversarios políticos".

"Lo que está haciendo ahora es naturalizar la posición estratégica de la derecha para practicar el lawfare", ha señalado. A su juicio, si el PSOE si "tuviera un poco de vergüenza" habría optado por cambiar el sistema de elección para poder elegir vocales del CGPJ por la vía de la mayoría absoluta.

"Si piensa que con este pacto van a dejar de practicarle 'lawfare' a su señora creo que no conoce a la derecha", ha subrayado el exvicepresidente.

El cofundador de Podemos ha reiterado que dale una decena de vocales al PP y el acceso a la toma de decisiones por mayoría cualificada para "no tocar el Tribunal Supremo, que es el que ha protegido la corrupción del PP, no se puede definir de "éxito institucional", sino más bien como una "bajada de pantalones" por parte de Sánchez que "no tiene nombre".

Una "bajada de pantalones", ha apuntado, que se ha hecho con la "complicidad absurda" de Sumar. Así ha cargado contra la celebración del acuerdo por parte la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el portavoz en Justicia y dirigente de IU, Enrique Santiago, cuando están "haciéndole el juego a un cambio de legislatura que, en la práctica, hace que el socio del PSOE sea el PP".

"Empieza la gran coalición"

Ya este martes tras conocerse el acuerdo los principales dirigentes de Podemos cargaron contra el acuerdo entre los dos grandes partidos. Tanto la líder del partido morado, Ione Belarra, como la número dos, Irene Montero, acusaron al PSOE de "rendirse" ante la derecha y tildaron el pacto de una "gran coalición" que abre una nueva etapa en la legislatura.

"El punto y aparte era rendirse ante la derecha que hace la guerra sucia judicial y mediática. El PSOE elige nuevo socio de gobierno, el PP, y arranca una nueva legislatura de gran coalición. Esto no es lo que la gente votó en las urnas", escribió Belarra en un mensaje en la red X.

En términos similares, Montero reprochó al presidente del Gobierno que se ha rendido ante la "guerra judicial" tras este acuerdo con el PP. "Desde hoy empieza una nueva legislatura, de gran coalición, en la que el PSOE elige al PP como su principal socio de gobierno. Es un gran error", subrayó.