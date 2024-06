Feijóo rechaza en Bruselas la reforma del CGPJ que plantea Sánchez: "Es ilegal e inconstitucional"

Alberto Núñez Feijóo rechaza en Bruselas la reforma "unilateral" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha planteado el presidente del Gobierno en su ultimátum de 15 días al principal partido de oposición. El presidente del Partido Popular sostiene que lo que pretende Pedro Sánchez es establecer un "control férreo" junto con sus socios sobre el órgano de gobierno de los jueces. "Entendemos que su propuesta es claramente ilegal e inconstitucional" y aleja cualquier posibilidad de acuerdo con el PP, ha dicho tras participar en la cumbre del Partido Popular Europeo.

En esta reunión, Núñez Feijóo ha reclamado a sus correligionarios que se impliquen en la defensa del Estado de derecho en España. Tras las elecciones del 9-J, el PP español se ha convertido en la segunda delegación más importante de los populares europeos en la Eurocámara (22 escaños), sólo superada por Alemania (30 escaños). "No hay Unión Europa sin Estado de derecho, no hay Estado de derecho sin división de poderes y no hay división de poderes sin independencia judicial", ha subrayado el líder del PP.

"La UE debe velar pues por que el Estado de derecho sea un compromiso en todos los Estados miembros, pero sin ninguna duda un compromiso en la cuarta economía de la UE que es España", ha insistido Feijóo. Un mensaje que según ha dicho también ha trasladado a puerta cerrada tanto a Ursula von der Leyen como a Roberta Metsola, respaldadas por unanimidad como candidatas a presidir la Comisión y la Eurocámara, respectivamente. En este sentido, Feijóo ha asegurado que la Ley de Amnistía "ha sido derrotada el 9 de junio" en las elecciones europeas. El Ejecutivo comunitario aún no tiene fecha para publicar su dictamen sobre esta norma, según ha admitido este lunes el portavoz de Von der Leyen.

En cuanto a los próximos movimientos sobre el CGPJ, Feijóo asegura que el PP está dispuesto a continuar con la mediación de la Comisión Europea. "En este momento estamos esperando cuál es la posición definitiva del Partido Socialista, ellos conocen la nuestra y proseguiremos -entiendo yo- en las próximas semanas a tener alguna reunión en el ámbito de la UE", ha explicado Feijóo. Bruselas ha dicho ya que sólo retomará su papel de arbitraje si recibe propuestas de las partes para desbloquear el diálogo.

"No nos preocupan los ultimátums ni los chantajes del presidente del Gobierno porque entendemos que su propuesta es claramente ilegal e inconstitucional, al menos en los términos generales en los que la ha planteado", afirma el líder del PP.

"Si el Partido Socialista quiere un acuerdo en el CGPJ, todo aquello que vaya para profundizar la independencia del Consejo es el camino correcto. Si deshace las conversaciones que habíamos mantenido y persiste en el ultimátum del señor Sánchez, eso no será posible, porque sería contravenir la separación de poderes y el Estado derecho, que nosotros vamos a garantizar", ha zanjado.

No a la financiación singular para Cataluña

Feijóo ha mostrado además su oposición frontal a una financiación singular para Cataluña y se ha mostrado convencido que ninguna otra comunidad autónoma -incluidas las de gobierno socialista- lo aceptará. "No creo que haya una sola comunidad autónoma en España que esté de acuerdo con una financiación singular de una comunidad en contra de las demás. No existe esa posibilidad", ha dicho.

"No creo que ni siquiera haya un solo presidente de una comunidad autónoma con presidente socialista que esté en disposición de renunciar a lo que le corresponde en beneficio de una única comunidad autónoma. No ha ocurrido nunca desde los años 80 que empezamos a aprobar los Estatutos de autonomía", sostiene el líder del PP.

"Una financiación que salga del escenario de la multilateralidad, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, es una financiación abocada al fracaso" y "está fuera del ordenamiento jurídico" y de los "principios básicos" del sistema de financiación autonómica, ha insistido Feijóo.