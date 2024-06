Pedro J.: "El 9-J demuestra que la legislatura es inviable y habrá generales el próximo curso"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha participado este martes en la tertulia del programa de Telecinco La Mirada Crítica para analizar la actualidad política marcada los resultados de las elecciones europeas, la dimisión de Yolanda Díaz como líder de Sumar y la elección de Josep Rull (Junts) como presidente del Parlament de Cataluña.

Pedro J. Ramírez considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ya es inviable y no tiene ninguna posibilidad de desarrollar con normalidad la legislatura" tras los resultados del 9-J y el pacto entre ERC y Junts para hacer presidente de la cámara catalana a Rull.

"Las consecuencias de las elecciones del domingo ponen de relieve que vamos inexorablemente a elecciones en 2025. Con Cataluña y Yolanda Díaz, Sánchez tiene dos incendios simultáneos", ha sostenido el director de EL ESPAÑOL.

Pedro J. Ramírez cree que Sánchez ha logrado "salvar los muebles" del PSOE en las europeas, pero a costa de que se ha "incendiado" Sumar y de que Carles Puigdemont planteará un "órdago" al PSOE para seguir apoyando al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

"Puigdemont le va decir a Sánchez: 'yo te di la investidura, tú me diste la amnistía. A partir de ahora yo te dejo gobernar y tú me dejas en Cataluña'", ha explicado el director de este diario, que también ha recordado que Sánchez es el "gran teórico" de que el que gana elecciones no necesariamente lograr gobernar.

Sin embargo, ha aseverado que "el PSC no va a dejar a Sánchez darle la Generalitat a Puigdemont", por lo que el líder independentista fugado decidirá dejar de apoyar al Gobierno central.

Pedro J. Ramírez ve la aprobación de los próximos Presupuestos como otra "patata caliente" para Sánchez. "Cómo va a aprobar unos Presupuestos en los que tienen que votar Podemos y Junts", ha dicho.

El director de este diario señala los "impuestos especiales a la banca, a las energéticas y también a las grandes fortunas" como los principales escollos para su aprobación en el Congreso. "Son impuestos que se aprobaron de forma extraordinaria para hacer frente a la pandemia y a la guerra en Ucrania. ¿Pero alguien imagina al PNV y Junts apoyando el mantenimiento de esos impuestos o a Podemos aceptar que decaigan?", ha explicado.

Al fin y al cabo, Pedro J. Ramírez considera que "no es verdad la mayoría progresista que decía Sánchez" sino que "son un grupo que no quería que gobernara el PP".

El director de EL ESPAÑOL ha concluido que no se "entiende que Sánchez vaya a negociar en Europa con el Partido Popular Europeo el reparto de cargos y la estrategia, lo que en la práctica va ser un gobierno de coalición entre socialistas, populares y verdes, y en España no sean capaces ni de levantar el teléfono para negociar una investidura de Salvador Illa".

"Son imprescindibles unas elecciones generales y que sea cual sea el resultado se inicia una dinámica de pactos entre los partidos que han reunido el 65% de los votos en España el pasado domingo", ha afirmado.