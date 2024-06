Resultados Elecciones Europeas 2024 | El PP gana claramente al PSOE y Alvise Pérez se confirma como la gran sorpresa

La cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, ha afirmado que el resultado del PP se ha debido a que “ha absorbido a todos los diputados de Ciudadanos. No ha ganado nada más, pero la asunción de un discurso política de ultraderecha no ha debilitado las opciones de la ultraderecha. Eso no es una buena noticia”.

Y ha añadido que esa ultraderecha ahora tiene tres caras en España: las de Feijóo, Abascal y Alvise. “Con el 30% de los votos, somos el único partido que estando en un gobierno ha obtenido el mejor resultado electoral. El PSOE se mantiene en el mismo punto que hace un año”, ha concluido.