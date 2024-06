Izquierda Española solicita al Defensor del Pueblo que recurra la amnistía al Tribunal Constitucional

Izquierda Española ha registrado este lunes una solicitud en la sede del Defensor del Pueblo, en Madrid. En ella instan a Ángel Gabilondo, excandidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la recién aprobada ley de amnistía.

El secretario general de Izquierda Española, Guillermo del Valle, considera que esta medida de "impunidad y desigualdad", además de suponer "corrupción política" vulnera preceptos constitucionales como la separación de poderes o la interdicción de arbitrariedad.

El escrito registrado ante el Defensor del Pueblo se fundamenta, según han declarado, en diversos argumentos jurídicos. Uno de ellos, y el más discutido en los últimos meses, hace referencia a la "prohibición expresa de los indultos generales en el artículo 62.i de la Constitución".

En opinión de Del Valle, esta prohibición "se extiende a las amnistías que suponen un alcance de impunidad aún más amplio".

Guillermo del Valle firma la solicitud de recurso de inconstitucionalidad en la sede del Defensor del Pueblo, en Madrid Izquierda Española

Además, señalan el rechazo a la amnistía que "se produjo en el debate constitucional -en el año 1978- planteada por dos enmiendas a la ponencia".

También basan la petición de este recurso en "la ruptura del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución", puesto que los beneficios penales, afirman, "se dirigen exclusivamente a quienes delinquieron en el marco de las consultas ilegales y el intento de golpe de Estado en Cataluña".

Dicha solicitud estaría sustentada también en "la dudosa compatibilidad con el derecho europeo de la tramitación de urgencia" de la ley. Algo que se hizo, además, "sin recabar dictámenes de otros órganos constitucionales".

De todas esas "severas tachas jurídicas", Del Valle ha querido realizar una valoración política de la ley de amnistía. "Por su contenido, por su motivación y por su procedimiento de negociación", el líder de Izquierda Española considera que "corrompe a quienes lo han promovido y votado", y que "supone impunidad y desigualdad".

También ha recordado que esta medida, impulsada por el Gobierno y apoyada por sus socios de investidura, "no reconcilia a nadie", porque, afirma, "los delincuentes no sólo no se arrepienten, sino que insisten en que lo volverán a hacer".

Mientras tanto, Del Valle asegura que "el poder sigue dando la espalda a las víctimas", que son "los ciudadanos de a pie que en Cataluña se han visto hostigados por pedir que se respeten sus derechos constitucionales”.