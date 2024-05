El PSOE, contra Feijóo durante su visita a Pamplona: "Corre, vete ya, que te va a pillar el toro"

"Feijóo: corre, vete ya, que te va a pillar el toro". Así dio la bienvenida a Pamplona el Partido Socialista de Navarra (PSN) al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que visitó la capital navarra este jueves en plena campaña de las elecciones europeas.

El PSN tuiteó un vídeo de la plaza del Ayuntamiento en la que aparece una lona gigante -hecha con un montaje gráfico- con el mensaje dirigido a Feijóo haciendo alusión a los encierros de San Fermín, que empiezan en poco más de un mes.

"Feijóo, gracias por su visita. Pamplona, Navarra, España y Europa eligen progreso", dice el tuit del PSN acompañado por el vídeo y un emoticono de un toro.

En el acto del PP celebrado este jueves en la plaza del Ayuntamiento de la capital foral, Feijóo señaló que "probablemente Pamplona sea el lugar donde más ha engañado el PSOE en toda España". El líder de la oposición recordó la moción de censura pactada entre el PSN y EH Bildu en diciembre de 2023 contra la entonces alcadesa de Unión del Pueblo Navaro (UPN) Cristina Ibarrola.

Precisamente en el Ayuntamiento de Pamplona es "donde se acredita el engaño masivo del PSOE", según Feijóo. "Pamplona es tristemente la capital de una manera ignominiosa de hacer política", añadió.

"Cada voto que no sea para el PP será para Sánchez, cada voto que no sea para el PP, Sánchez lo celebrará com propio", concluyó.

La palabra "fango", tan empleada en las últimas semanas en la política española, también planeó sobre Pamplona en el mitin del PP. Feijóó señaló que la Fiscalía Europea ha pedido asumir el 'caso Koldo', por lo que el "fango es él [Sánchez]".