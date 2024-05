España envía a Israel una "nota verbal" de rechazo por prohibir al Consulado dar servicio a palestinos

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que España ha enviado a primera hora de este viernes una "nota verbal" a Israel en la que el Gobierno rechaza "cualquier cortapisa" a la actividad del Consulado de España en Jerusalén después de que Benjamín Netanyahu haya prohibido dar servicio a los palestinos en Cisjordania.

"Hemos pedido que se revierta la situación", ha señalado Albares este viernes en una entrevista en Onda Cero en la que ha denunciado que Israel estaría incumpliendo el Derecho Internacional y la Convención de Viena si no permite reanudar la actividad entre la representación de España en Israel y los palestinos.

Ese estatuto, ha añadido el ministro, "no se puede cambiar unilateralmente por parte de Israel" sino que lo que existe es una "reciprocidad" en las garantías, privilegios e inmunidades entre representaciones diplomáticas, de ahí el que el Gobierno haya rechazado "de plano" la decisión y haya pedido que "se revierta".

El titular de Exteriores israelí, Israel Katz, ya ha dado instrucciones para que el Consulado de España en Jerusalén no preste "servicio a residentes en la Autoridad Palestina ni llevará a cabo funciones consulares o de otro tipo fuera del distrito de Jerusalén, sin consentimiento previo por escrito del Ministerio". Esta medida entra en vigor este sábado, 1 de junio.

La medida se adoptó en respuesta al reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno y también a las declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sosteniendo que "Palestina será libre, del río hasta el mar", que fueron consideradas "antisemitas" por parte de Israel.

"Comunicación conjunta"

Sobre la respuesta "firme" a las "provocaciones y los bulos deleznables" de su homólogo israelí, Israel Katz, que Albares adelantó este martes, el ministro se ha limitado a señalar que habrá una "comunicación conjunta" con Irlanda y Noruega, aunque sin aclarar una fecha concreta.

Preguntado acerca de si Hamás puede ser un agente de paz, Albares ha afirmado que "no puede ser un socio para la paz" porque es un "grupo terrorista" y, por tanto, "no puede ser parte de la solución".

"No representa al pueblo palestino", ha proseguido el ministro, que ha señalado que el único interlocutor válido para España es la Autoridad Nacional Palestina.

En lo que respecta a si Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, el jefe de la Diplomacia ha vuelto a reiterar que a quien corresponde dictaminarlo es a la Corte Internacional de Justicia y ha insistido de nuevo en que el Gobierno apoyará "la decisión que tome".

Sobre cuál es su definición de genocidio, Albares ha afirmado que "es el intento sistemático de erradicar a un grupo humano, sea por su procedencia racial, ideológica, cualquier tipo de orientación, allí donde se encuentre", si bien no ha querido entrar en "una discusión verbal" sobre si es lo que está haciendo Israel en la Franja.

España no enviará armas a Ucrania

Respeto a la guerra en Ucrania, el Gobierno por ahora no se plantea dar permiso a Kiev para atacar objetivos en el interior de Rusia con armamento proporcionado por España, después de que lo haya propuesto el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Según el ministro, ni el Ejecutivo ucraniano les ha planteado dicha demanda ni tampoco se la piensa "en estos momentos" el Gobierno.

"Hemos escuchado al secretario general de la OTAN esta semana abogar por esto. No nos lo planteamos en estos momentos, es decir, no nos han hecho esa petición", ha indicado Albares, agregado que "en estos momentos" España no ve "ese material siendo utilizado fuera de las fronteras de Ucrania".