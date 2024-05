Junts celebra la amnistía con un vídeo que ridiculiza los giros de Sánchez: "El PSOE no la quería"

El partido Carles Puigdemont ha empezado a presentar la aprobación de la Ley de Amnistía como un éxito rotundo propio.

Su relato de "victoria de país", por el sometimiento de Pedro Sánchez y del PSOE, ya lo exhibió durante el debate de este jueves en el Congreso Míriam Nogueras, portavoz de Junts.

Ahora, Junts ha publicado un vídeo en su perfil de X en el que se recogen distintas imágenes de Sánchez y Salvador Illa. Son previas a las elecciones generales del pasado 23 de julio, cuando aún negaban ambos que el PSOE fuese a entregar la amnistía a los responsables del procés a cambio de la investidura.

💪🏻 L'amnistia és una victòria.



🔴 El PSOE no la volia.

🟢 Junts la vam posar sobre la taula i vam aguantar la posició.



👉🏼 La confrontació dóna resultats. Amb Junts, les coses passen. pic.twitter.com/5NprM5pUvf — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) May 30, 2024

"La amnistía es una victoria", reza el tuit. Sobre las imágenes del vídeo se superpone un letrero escrito con mayúsculas y en catalán: "El PSOE no la quería". El tuit continúa: "Juntos la pusimos sobre la mesa y aguantamos la posición".

También lanza un dardo a la estrategia negociadora que Esquerra Republicana venía desarrollando: "La confrontación da resultados. Con Junts, las cosas pasan", concluye. Estos mismos mensajes se van sucediendo a lo largo de las imágenes.

El vídeo recoge algunas de las declaraciones que Pedro Sánchez hizo en distintos programas de televisión previos a las elecciones del 23-J. En ellas, el presidente del Gobierno afirmaba: "No es algo futurible. El independentismo quería la amnistía y no la ha tenido". "No la habrá", remarcaba en La Sexta, "por convicción personal y política".

Salvador Illa, por su parte, aparece en un mitin del PSOE replicando la consigna: "Lo repito para que quede claro: ni amnistía, ni nada de eso". También se incluye una imagen en la que el líder del PSC, hoy pendiente de una posible investidura para presidir la Generalitat de Cataluña, afirmaba: "Ni amnistía ni referéndum de autodeterminación".

Pero la burla no acaba ahí. El vídeo recurre también a unas imágenes de Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo (PPE), en las que recrimina a Pedro Sánchez sus cambios de opinión.

En inglés, Weber se dirige al líder del PSOE: "Usted no puede prometer no dar la amnistía tres días antes de las elecciones, y después darla". Weber añade: "No puede estar predicando durante cinco años que la amnistía es inconstitucional, y después aprobarla".

Después, sobre fondo verde, el vídeo lanza de nuevo su mensaje con letras blancas y en mayúscula: "La amnistía no es un perdón. Es una victoria".