Sánchez suma ya 88 países para una Conferencia de paz sobre Oriente Próximo pero sin Israel ni EEUU

Tras el reconocimiento de Palestina como Estado, el Gobierno quiere que la próxima etapa de sus gestiones diplomáticas sobre Oriente Próximo sea la celebración de una Conferencia Internacional de Paz.

En eso está volcado Pedro Sánchez y su equipo, según relató el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en su intervención de este viernes para clausurar el Wake Up, Spain!, que se ha celebrado durante toda la semana, organizado por EL ESPAÑOL.

El ministro explicó que ya han secundado la iniciativa de Sánchez un total de 88 países, incluyendo a la Liga Árabe y a la Conferencia Islámica. Pero el Gobierno no cuenta con el apoyo de Israel ni de Estados Unidos, lo que ahora condena al fracaso la iniciativa.

El presidente del Gobierno logró en enero apoyo en la Unión Europea a esta propuesta. Y Albares se reunió en Nueva York el jueves para este fin con sus colegas de Jordania, Brasil y Arabia Saudí, además de con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Por otra parte, la previsión de Moncloa es aprobar el reconocimiento de Palestina en el Consejo de Ministros en dos o tres semanas, lo que podría coincidir con la campaña electoral de las catalanas del 12 de mayo.

La ejecución de la decisión irá acompañada de una ronda con todos los grupos parlamentarios para informarles, y aún no está claro si lo llevará al Congreso para que sea votado.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en 'Wake Up! Spain'. Laura Mateo

El reconocimiento será unilateral por parte de España, porque esa iniciativa no ha tenido respaldo en la UE, más allá de Irlanda, Malta y Eslovenia, que firmaron un acuerdo con Sánchez en la anterior cumbre europea. Si bien el primer ministro esloveno pareció rebajar su entusiasmo el pasado martes.

Este viernes, en el mitin de Bilbao para el cierre de campaña del PSE en las elecciones vascas, Sánchez presumió de que su Gobierno "lo que está haciendo es para que callen las bombas y hable la paz, tanto en Ucrania como en Oriente Medio".

El presidente auguró que "habrá más países que den el paso con nosotros", y afeó a Alberto Núñez Feijóo su sí pero no. "El líder de la oposición decía que no lo hiciéramos, que esperásemos a que otros países de peso diesen el paso. ¿Es que España no es un país de peso?", se preguntó. "Nosotros vamos a liderar con el ejemplo".

Sánchez está convencido de que tras él, se sumarán otros países y de que no habrá ningún tipo de represalia de Israel. Porque ya son 139 los Estados que reconocen a Palestina y porque Suecia fue el último en hacerlo sin que hubiera respuesta alguna de Tel Aviv.

Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente del Gobierno, en el mitin de cierre de campaña de Bilbao. Efe

"Lo hacemos por Justicia y por la más elemental humanidad: el pueblo palestino no puede estar condenado a ser eternamente un pueblo de refugiados. Lo hacemos también porque estamos convencidos de que esa es la vía para una paz efectiva y estable en Oriente Medio", aseguró Albares en el acto organizado por EL ESPAÑOL.

El Gobierno también se felicita por el gran apoyo en la ONU a la propuesta para incluir a Palestina en este organismo multinacional, aunque finalmente lo vetara Estados Unidos.

El PP ya ha anunciado que se opondrá al reconocimiento en este momento de Palestina. No porque no crea que la solución de los dos Estados es la mejor, sino porque entiende, en coincidencia con los principales países de la UE, que no es el momento para hacerlo.

"Nuestra diferencia con Pedro Sánchez es que él quiere un reconocimiento del Estado palestino inmediato, con carácter punitivo para Israel y sin que sirva al proceso de paz", explica a este periódico Esteban González Pons. "En cambio, nosotros como los grandes países de la Unión Europea, creemos que la solución de los dos Estados tiene que ser un aliciente para la paz, para el final del proceso, para un momento en el que las dos partes encuentren soluciones y este sea el premio".

El vicesecretario institucional del PP concluye: "Si consumimos la solución de los dos Estados cuando está inmadura, la podemos convertir en inviable".