PSOE, Junts y ERC llegan a un acuerdo sobre la ley de amnistía para blindar a Puigdemont y Rovira

El PSOE, Junts y ERC han anunciado este miércoles que han llegado a un acuerdo sobre la ley de amnistía. Aunque las formaciones todavía no han desvelado los detalles del mismo ni cómo quedará el texto de la norma, por el comunicado enviado se extrae que han encontrado una fórmula para incluir en la amnistía a Carles Puigdemont y Marta Rovira.

Ambos dirigentes, de Junts y ERC, están siendo investigados en la causa de Tsunami Democràtic y están imputados por delitos de terrorismo. Que pudieran quedar fuera de la medida de gracia fue uno de los motivos para que Junts decidiese tumbar el dictamen de la norma, lo que ha obligado a los socialistas a negociar de nuevo.

En el comunicado conjunto se explica que han llegado a un punto en común y que se trata de una "ley que cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista". Aunque los socialistas ya creían que Puigdemont y Rovira se beneficiarían, el nuevo texto aportaría más garantías para tranquilidad de los independentistas.

"Los grupos parlamentarios del PSOE, ERC y Junts han llegado a un acuerdo, mediante una transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas, para reforzar la ley de amnistía", reza el comunicado.

El contenido de la enmienda transaccional pactada a tres bandas se dará a conocer este jueves, antes de la Comisión de Justicia que se celebra en el Congreso de los Diputados a las 11.00 horas. Esa era la fecha límite para conseguir el acuerdo, ya que si no se lograba, la norma decaería y el proceso tendría que volver a empezar de nuevo.

El pasado mes de enero, el PSOE no aceptó las enmiendas que Junts mantenía vivas. Entonces, los socialistas aseguraron que no iban a ceder, que ponían pie en pared, y que el delito de terrorismo no se podía tocar más porque, si no, la Justicia europea o el Tribunal Constitucional podían tumbar la norma en unos años.

Sin embargo, la única fórmula jurídica para incluir con tantas garantías a Puigdemont y a Rovira parece la de tocar el delito de terrorismo. Con ello, el PSOE estaría cometiendo una nueva cesión ante los independentistas para sacar una norma que el Ejecutivo necesita para continuar con la legislatura.

A pesar de la firmeza inicial del PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avisó este miércoles de que cambiaría la ley de amnistía. En una conversación informal con periodistas, aseguró que lo hacía para dar "más garantías" a las formaciones independentistas.

Ante las preguntas de los periodistas, Sánchez no se ha atrevido a descartar que se modifiquen las referencias al terrorismo. En los últimos días se ha visto cómo distintos miembros del Ejecutivo ya no se comprometían, ni en público ni en privado, a que el terrorismo no se tocaría. Se trata de una actitud muy llamativa, teniendo en cuenta lo tajantes que eran al respecto hace poco más de un mes.

Fuentes de Junts aseguran a EL ESPAÑOL que los cambios son "sustanciales" y que son unos "márgenes" mucho más aceptables que los del pasado 30 de enero, cuando frenaron la tramitación porque consideraban que no blindaba a Puigdemont.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.