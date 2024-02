Garzón renuncia a unirse al 'lobby' de José Blanco por la "incomprensión" de la "izquierda inquisitorial"

El exministro de Consumo y antiguo líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha renunciado a unirse a Acento, el lobby de asuntos públicos encabezado por el exministro socialista José Blanco.

Así lo han anunciado tanto la compañía como el propio Garzón a través de sus respectivos perfiles de Twitter. El extitular del Consumo, de hecho, lamenta "la incomprensión suscitada" y las críticas a su fichaje. "La izquierda en la que creo es menos prejuiciosa e inquisitorial; es más heterodoxa y humana y tiene una concepción del Estado donde lo importante no es el lucimiento personal, sino tener más influencia en todos los espacios posibles", ha escrito en la red social.

Asimismo, el expolítico confiesa que dirigentes de Izquierda Unida, Podemos y Sumar le advirtieron del impacto negativo "para el espacio político" que tendría su fichaje por Acento.

Tras la incomprensión suscitada en el espacio político, y con la intención expresa de no dañar a las organizaciones a las que tanto tiempo y energía he dedicado de mi vida, anuncio mi renuncia a incorporarme como tenía previsto.



— Alberto Garzón🔻 (@agarzon) February 14, 2024

El exministro admite que su decisión de fichar por Acento tres meses después de abandonar la política provocó un "enorme revuelo" en el "ecosistema de izquierdas". "Incluyendo a las formaciones para las que he dedicado todas mis energías durante los últimos 12 años", relata.

"Ante esta incomprensión, y antes de llegar a un punto en el que pueda hacer daño al espacio político por el que tanto he trabajado, anuncio que he renunciado a incorporarme a Acento", señala en su tuit. Tal y como publicó EL ESPAÑOL este martes, fue el propio exministro Pepe Blanco quien contactó personalmente con Garzón para ofrecerle este trabajo. "Y no tardó mucho en convencerle", señalaron las fuentes consultadas por este periódico.

Aquello ocurrió el pasado noviembre y el fichaje estaba pendiente, únicamente, de la autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses, que debe dar su visto bueno a las actividades privadas que ejercen altos cargos del Estado una vez abandonan sus puestos. Desde Acento, esperaban recibirla en las próximas semanas. "Está al caer", pronosticaban dichas fuentes. Garzón iba a desempeñar el cargo de responsable de Prospectiva Geopolítica en Acento.

"Trituradora de personas"

"Pienso que la izquierda tiene que reflexionar sobre cómo trata a los hombres y mujeres que dedican su tiempo, su energía y su vida —en resumidas cuentas, lo más valioso que tenemos— a los proyectos colectivos", lamenta el exministro de Consumo en el tuit en el que comunica su renuncia.

"Si algo he aprendido es que la política es una trituradora de personas", añade en su comunicado, antes de aludir a "momentos de mucho estrés, ansiedad o falta de tiempo" durante su labor pública.

Garzón señala que Acento, el lobby fundado por José Blanco, "encajaba muy bien" en su propósito de "luchar por un mundo ecosocialista desde diversos espacios". "Es fácil leer entre estas líneas un punto de frustración. Admito que es así como me siento", reconoce el antiguo coordinador federal de Izquierda Unida.

"Duele que tras tantos años dejándome la salud por un proyecto colectivo y empleando tantas horas en agotadoras disputas internas, sienta que las dinámicas tóxicas que nunca compartí todavía me persigan; incluso ahora, que estoy fuera de la política formal, pero éste es el estado político y emocional en el que se encuentra la izquierda", añade el comunicado de Garzón.

Finalmente, el exministro anuncia que seguirá con sus "otros planes profesionales", que incluyen impartir conferencias o publicar libros, y que, tras esta renuncia, tendrá tiempo para "reorganizar" su vida, "pensando en la familia" —"a quien más le debo", admite— y en su "bienestar".

Fuentes del entorno de José Blanco lamentan —a la par que respetan— la decisión de Garzón. "Es lamentable; sobre todo para él. Es un tipo excelente", confiesan a este periódico.

Tal y como desveló este miércoles EL ESPAÑOL, Acento asesora a una de las principales patronales del juego de azar, uno de los sectores que más atacó Alberto Garzón cuando ostentaba el cargo de titular de Consumo. Asimismo, el lobby de Blanco también presta servicios a Marruecos desde 2022, mismo año en el que el Garzón ministro tachaba de "dictadura" el régimen alauí, criticaba que el Gobierno tejiese alianzas con el país vecino y se reunía con representantes del Frente Polisario.

