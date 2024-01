Patxi López admite no estar "cómodo" con el discurso xenófobo de Junts tras el pacto de migración

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha reconocido este martes que no se siente "cómodo" con los discursos xenófobos de algunos dirigentes de Junts, a pesar de que el Gobierno haya llegado a un acuerdo con los de Carles Puigdemont en materia de inmigración.

López ha señalado que "me siento cómodo con que las comunidades autónomas hagan frente, desde sus competencias, a las políticas que tienen que ver con la ordenación e integración de la inmigración, pero con algunas de las declaraciones de algunos dirigentes de Junts no me siento cómodo", aunque ha evitado aclarar cuáles.

El dirigente socialista ha evitado pronunciar la palabra "xenofóbo" o "xenofobia" durante una entrevista este martes en Radiocable, a pesar de que en el seno de Junts hay personas xenófobas que utilizan discursos muy similares a los que defiende la ultraderecha de Vox.

En lo referente a las competencias que se transferirán a Cataluña, Patxi López ha seguido la estela marcada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha rebajado las expectativas de Junts en el pacto de inmigración. Así, ha insistido en que el tráfico de fronteras, el control de la inmigración irregular, expulsión de migrantes y la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos "son competencias exclusivas del Estado" que no se transferirán a la Generalitat porque lo impide la Constitución.

En cambio, "la ordenación y la integración social" de los inmigrantes en materia de vivienda, educación y servicios sociales se transferirá a Cataluña. "Por ello, necesitamos una ley que ordene y aclare todo esto de lo que estamos hablando", ha señalado López.

El portavoz socialista ha indicado que será a través con la ley orgánica que se tramite donde se aclararán qué competencias asumen las comunidades autónomas y cuáles permanecen en manos del Gobierno porque no se pueden transferir, al fijar la Constitución que son exclusivas del Estado.

En este punto, López ha admitido diferencias con Junts sobre lo negociado el pasado miércoles en el Senado a cambio aprobar el decreto anticrisis y el ómnibus y tras las críticas de su secretario general, Jordi Turull, que insiste en que se negoció el traspaso "integral" de la inmigración.

"Cuando hicimos esa negociación el papel estaba redactado de aquella manera", ha admitido Patxi López, que justifica en la rapidez del acuerdo final con Junts las diferentes interpretaciones. "Y por eso existen estas interpretaciones que tenemos unos y otros, pero las interpretaciones nunca se pueden salir ni de lo que marca la Constitución como competencias exclusivas ni de lo que marca el propio Estatut de Cataluña que son competencias transferibles a la Generalitat. Y en esos dos parámetros nos movemos los socialistas cada vez que negociamos todo", ha añadido.

El discurso xenófobo de Junts

Dentro de Junts son varios los dirigentes que han realizado discursos xenófobos. De hecho, Jordi Turull ha afimado estos días que "en Cataluña no es que haya multirreincidencia, es que hay inmunidad. Se les puede echar. Sólo hace falta rigor y firmeza".

En varias ocasiones Turull ha apoyado las peticiones de algunos alcaldes de su partido de expulsar a los irregulares que sean reincidentes. "Es lo que haría cualquier alcalde que tenga en su municipio a 11 personas que han sido 200 veces detenidas y que no paran de delinquir", ha dicho.

Uno de esos alcaldes es Marc Buch, regidor de Junts en Calella, que ha pedido en varias ocasiones "valentía a las instituciones para poder expulsar a estos multirreincidentes". "Si no han venido a integrarse y a trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida en nuestro país", dijo, reforzando así su discurso xenófobo. Ese mismo discurso sube de tono al diferenciar entre inmigrantes y "autóctonos" de Callela.

