Feijóo cambiará la Ley Electoral para impedir que haya elecciones generales "en julio y agosto"

Alberto Núñez Feijóo anunció este jueves en Valencia que va a "modificar ley electoral para que no se puedan convocar elecciones generales en julio y agosto". El dirigente impulsará este cambio con el objetivo de "facilitar la campaña electoral" y "que no haya personas que no puedan votar porque no están en sus domicilios".

El candidato del PP a las elecciones generales realizó esta promesa en un mitin de campaña celebrado en Valencia a tres días de la cita con las urnas. Le acompañaron en el acto el número uno del partido en la lista del Congreso, Esteban González Pons; el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

"No nos lo han puesto fácil", afirmó Feijóo sobre la decisión de convocar las elecciones generales para el próximo 23 de julio, "en la segunda quincena julio, probablemente la más calurosa del año".

Su propósito, a juicio de Feijóo, era que hubiera "pocos mítines y pocos actos". "Nosotros hemos respondido con muchos mítines y muchos actos", contrapuso. "El objetivo era dificultarnos votar. Pero los españoles vamos a ir. Le vamos a demostrar que España es mucho más responsable que el propio Sánchez", aseveró Feijóo.

Sobre esta cuestión, Feijóo también criticó que el presidente del Gobierno de "volver a convocarnos" -menos de dos meses después de las autonómicas y municipales- "y volver a gastar 200 millones".

