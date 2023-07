Teresa Ribera pasea en bici en defensa del medio ambiente con dos coches oficiales escoltándola

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha llegado en bicicleta a la primera reunión informal que los ministros de Energía de la Unión Europea han celebrado esta mañana en Valladolid, enmarcada en una de las muchas reuniones que se celebrarán con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

A la reunión, Ribera, ha acudido en bicicleta para denunciar el cambio climático pero, la sorpresa ha sido que ha acudido escoltada por dos coches oficiales desde los que sus colaboradores le hacían fotos y grababan vídeos.

La número 2 del PSOE a las elecciones generales del próximo 23-J preside desde este lunes y hasta el miércoles, en Valladolid, el encuentro que reúne a los ministros de Energía y de Medioambiente de la Unión Europea para abordar asuntos sobre biodiversidad y energía que forman parte de la agenda del gobierno español durante el semestre que ostenta la presidencia de turno comunitaria.

La ministra Teresa Ribera llegando en bicicleta a la cumbre de sus homólogos europeos en Valladolid. Casi se cae de la poca costumbre, por cierto.pic.twitter.com/er2WNJmKMu — Luis Moscardó (@moscardol) July 10, 2023

Una de las exigencias de Teresa Ribera a sus homólogos en esta cita es llegar a un acuerdo "cuanto antes" e implantar un calendario "viable" para la aplicación de la norma Euro7 que garantice que el sector del automóvil "no quiebre".

Ribera ha recordado que las reuniones informales de ministros "no son espacios de decisión" y que "no está previsto que se trate este asunto". La ministra ha asegurado que debe ser compatible "garantizar una coherencia" en las sendas de descarbonización de la economía y de mejora de la calidad del aire en las ciudades con un calendario "viable" para que la industria "incorpore las inversiones necesarias". "Hay que ver cómo gestionar el calendario para que toda la orientación del sector del automóvil no se quiebre como consecuencia de un calendario que no encaje bien", ha afirmado.

