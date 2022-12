"Se nos cuestiona por ser mujeres jóvenes": Belarra reivindica su liderazgo frente a Pablo Iglesias

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha reivindicado este miércoles como secretaria general de Podemos, así como a su equipo, preguntada por si consultará la estrategia sobre la candidatura a las elecciones generales con el exlíder del partido, Pablo Iglesias. "Se nos cuestiona por ser mujeres jóvenes. (...) La decisión la tomaremos y la llevaremos adelante nosotras", ha afirmado.

Belarra era entrevistada a primera hora por Àngels Barceló en la Cadena SER, abordando la nueva batería de medidas sociales anunciadas este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la renovación del Tribunal Constitucional hasta que, casi al final, ha llegado el momento que parece haber incomodado a la política y que ha dado lugar a un alegato en defensa propia y de sus compañeras.

📹 VÍDEO | ¿Consultará Belarra con Iglesias la decisión de Podemos a la hora de unirse a Sumar?@ionebelarra: "Creo que esa pregunta nunca la harían si yo fuera un secretario general. Tengo la sensación de que por el hecho de ser mujeres jóvenes siempre se nos cuestiona" pic.twitter.com/KDaymnil7n — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) December 28, 2022

"¿Consultará con Pablo Iglesias la decisión que tenga que adoptar Podemos a la hora de sumarse, formar parte de la plataforma de Yolanda Díaz en caso de que se materialice?", ha preguntado Barceló, y Belarra ha contestado: "Creo que esa pregunta nunca me la harían si yo fuera un secretario general, lo pienso de verdad y lo digo con todo el cariño". "Ministra, entonces usted no me conoce a mí", ha reaccionado Barceló.

"El partido a la espalda"

"Fíjate que yo sí que tengo la sensación -ha continuado la ministra-, a lo mejor no es la intención con la que haces tu pregunta y te pido disculpas si lo has vivido así, pero tengo la sensación como secretaria general de Podemos, igual que nos pasa en el Gobierno a Irene Montero y a mí, que por el hecho de ser mujeres jóvenes siempre se cuestiona que somos nosotras las que tomamos las decisiones".

[El 80% de votantes de izquierdas cree que Yolanda Díaz debe ser la candidata de Sumar y Podemos]

"Todas las decisiones las he tomado yo con un conjunto de personas entre las que se encuentran mujeres muy jóvenes como Irene Montero y Lilith Verstrynge, que forman uno de los equipos más capaces. Esa decisión -ya respondiendo la pregunta de Barceló- la tomaremos y la llevaremos adelante nosotras, que es lo que hemos hecho estos dos años, echándonos el partido a la espalda", ha zanjado Belarra.

Iglesias es colaborador de la Cadena SER y cada lunes valora la actualidad política en Hora 25, en no pocas ocasiones poniendo en un compromiso a los dirigentes en activo de Podemos, principalmente a su líder. Belarra entiende que el exvicepresidente del Gobierno "dejó la política institucional y todos sus cargos para poder decir lo que quería" y asegura que "respeta" sus "opiniones en libertad".

Sigue los temas que te interesan