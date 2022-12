Ley Trans: las feministas del PSOE protestarán fuera del Congreso pero dentro habrá disciplina de voto

El PSOE se va a enfrentar a un nuevo foco de tensión interna por culpa de la Ley Trans. Desde el sector feminista del partido se está promoviendo la participación en la protesta que tendrá lugar este viernes a las puertas del Congreso de los Diputados y que critica la postura adoptada por los socialistas frente a la norma. "Nos sentimos engañadas por la dirección del partido", aseguran.

Según ha podido saber este diario, más de 200 asociaciones feministas se han adherido ya a la manifestación de este viernes, que tendrá lugar en la Plaza de las Cortes de Madrid. Entre ellas, sobresale el colectivo FeMeS, que tiene entre sus filas a destacadas feministas socialistas como Matilde Fernández, exministra de Asuntos Sociales en el Gobierno de Felipe González.

De manera paralela, el Partido Popular ha organizado unas jornadas contra la actual redacción de la Ley Trans, a la que acudirá la también feminista socialista y consejera de Estado Amelia Valcárcel. El coloquio, que se celebrará asimismo en la Cámara Baja, servirá para dar voz a los expertos que no han podido hacerlo durante la tramitación de la norma en la Comisión de Igualdad.

[El PSOE pierde la primera batalla contra Podemos en la Ley Trans: rechazada su enmienda sobre menores]

Sin embargo, fuentes del PSOE, tanto del sector feminista clásico como del oficialista, coinciden en que las protestas quedarán sólo en eso, en meras protestas. "No habrá problemas la semana que viene", aseguran desde la dirección del grupo parlamentario. Se refieren a que nadie romperá la disciplina de voto y la Ley Trans será aprobada el próximo día 22 de diciembre en el Pleno del Congreso.

La redacción de la Ley Trans, tal y como partió del Ministerio de Igualdad, provocó un cisma interno con pocos precedentes dentro del PSOE. Desde la dirección del partido, y con el objetivo de amortiguar las críticas de su sector feminista clásico, elaboraron una serie de enmiendas al texto, entre las que se encontraba la que buscaba poner coto a la autodeterminación de género.

El sector feminista apostaba por dotar de mayor seguridad jurídica a la norma, especialmente en el caso de los menores de edad, y pedía que en la Comisión de Igualdad, presidida precisamente por Carmen Calvo, se celebrasen comparecencias de expertos. Ello contrastaba con las prisas de Irene Montero para aprobar la norma antes de que finalizase 2023.

La presentación de enmiendas rebajó los ánimos caldeados dentro de las filas socialistas, pero el pasado lunes todo volvió a torcerse. Tras no haber acuerdo entre los socios del Gobierno, se aprobó el dictamen de la Ley Trans tal cual estaba redactada: el PSOE votará a favor de la misma la semana que viene, aunque no incluya sus enmiendas.

[Carmen Calvo: "La autodeterminación de género no existe en ningún país ni cabe en la ley"]

"Ahora, al sector feminista no nos queda más remedio que salir a la calle a manifestar nuestra opinión, ya que el PSOE no nos escucha", asegura un cargo del partido. Sin embargo, aunque las están promoviendo, advierte de que las manifestaciones no serán secundadas por diputadas conocidas por miedo a las consecuencias internas que pueda haber.

Aunque las diputadas se encuentran "rotas", dicen que "no acudirán a manifestarse por disciplina a las siglas que representan y por las que fueron elegidas"... "y obviamente por miedo a las consecuencias que para ellas pueda tener", apuntala esta fuente.

