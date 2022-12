El vídeo que deja a Bal en evidencia: "Siempre estaré con Arrimadas, si alguna virtud tengo es la lealtad"

En cuestión de tres meses Edmundo Bal ha pasado de mostrar un compromiso férreo con Inés Arrimadas, "siempre estaré con ella, si alguna virtud tengo es la lealtad", a desafiar a la líder de Ciudadanos con una candidatura alternativa en las primarias que celebrará la formación liberal en enero, para culminar su refundación.

Así lo acredita un vídeo de una entrevista que el portavoz parlamentario de los naranjas concedió a Europa Press a finales de agosto. Entonces, incluso se mostró orgulloso por el apodo que algunos medios le habían otorgado: "El leal escudero de Inés Arrimadas".

"Pues sí, eso es lo que soy, el leal escudero. Yo me comprometí con ella y le di mi palabra. Y mi palabra vale más que todo lo que tengo y hay que seguir. Y al final te das cuenta, además, de que ella me ha enseñado mucho de lo que es la política", comentaba entonces el dirigente naranja.

En esa línea, remarcaba: "Yo le prometí que iba a estar con ella y voy a cumplir mi promesa hasta el final. Yo soy una persona que tengo muchos defectos, como todo el mundo, y desde luego si una virtud tengo es la lealtad".

Estas palabras cayeron en un saco roto el pasado 2 de diciembre, cuando Bal se presentó ante las escalinatas del Congreso con la confirmación de que pasaba de ser fiel escudero a oponente de la jerezana. Ese día anunció su intención de dirigir Ciudadanos. "Creo que puedo aportar mucho", dijo para justificar su decisión.

Dos bandos enfrentados

Desde entonces, se ha desatado una guerra sin cuartel en la sede de Alcalá, con dos bandos claramente enfrentados. Uno en favor de Arrimadas y otro que aboga por renovar el liderazgo con el abogado del Estado al frente. De momento, no hay atisbo de tregua pese a las soluciones que ambos han puesto sobre la mesa.

Arrimadas ha defendido una lista unitaria liderada por un candidato que reúna el consenso de todo el partido. Bal, por su parte, insiste en que no hay vuelta de tuerca: no va a retirar su candidatura y pide a la actual líder que se integre en ella junto a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

En ese supuesto la presidenta de Ciudadanos mantiene su órdago: ella registrará su propia lista en caso de que el portavoz adjunto de los naranjas en el Congreso no se retire de la carrera. Pero él confirmó en EL ESPAÑOL: "Ya es tarde para un pacto. Que Inés se integre en mi candidatura y convenza a Villacís"

Según relatan desde el entorno de Arrimadas, ha tomado la decisión de dejar pasar un tiempo. "No quiere entrar en la pelea interna", aseguran sus más allegados. También admiten que la relación con Bal se ha quebrado, cosa que -a su vez- venía sucediendo desde un tiempo atrás.

La disputa entre los dos políticos, amigos íntimos hasta antes de ayer, tiene su germen principal en la ley del sólo sí es sí, apoyada por Cs gracias a las presiones de Bal, que impuso su criterio técnico por su experiencia como abogado del Estado. Arrimadas entonces decidió hacerle caso.

Sin embargo, una vez constatado el efecto perverso de la norma con un goteo incesante de rebajas de penas a agresores sexuales y violadores, la líder naranja se arrepintió por el voto a favor de su partido y hasta se disculpó en varias ocasiones. Bal, por el contrario, se ha jactado de respaldar la polémica ley Montero.

Concretamente en este diario se reafirmó al indicar que no le daba "absolutamente ninguna" vergüenza haber apoyado la ley. "Sigo pensando más en el sí que en la abstención. Si mis compañeros me hubieran dicho que estábamos más cómodos con la abstención, me habría parecido bien. Fue una decisión colegiada", subrayó.

De momento no parece que haya una solución palusible sobre la mesa. Como indicó en EL ESPAÑOL, Bal no tiene pensado retirar su candidatura. Es más, pretende integrar a Arrimadas: "Es una persona brillante, me encantaría que estuviera".

Sin embargo, la líder naranja va a dejar pasar un tiempo prudencial. En los próximos días espera disuadir a su compañero para no terminar de romper a Ciudadanos en dos en una lucha contra el que hasta hace menos de cuatro meses presumía ser su "fiel escudero".

