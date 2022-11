Los historiadores ven un "exceso" que Sánchez diga que pasará a la Historia por exhumar a Franco

Pedro Sánchez cree que pasará a la Historia por varias cosas. Una de ellas la reveló este lunes con la siguiente literalidad en su discurso durante el homenaje a la escritora Almudena Grandes, fallecida hace ahora un año: "Una de las cosas por las que pasaré a la Historia es por haber exhumado al dictador".

Había hablado el presidente del Gobierno de las "resistencias" que encontró Grandes en su labor como novelista. Y dijo comprenderla por haber sufrido él resistencias similares en el proceso de desentierro de Francisco Franco.

Las palabras de Sánchez provocaron un gran revuelo en todos los partidos políticos, incluido el suyo. La oposición lo ridiculizó por ello. Las redes sociales se inundaron de comentarios jocosos. Pero vayamos al fondo del asunto: ¿haber exhumado a Franco del Valle de los Caídos le ha granjeado un hueco en la Historia?

Para responder a esa pregunta, EL ESPAÑOL ha pedido opinión a algunos de los historiadores más reputados del panorama nacional e internacional, todos ellos autores de publicaciones sobre los años que van de la II República hasta la Transición, pasando por la Dictadura. En general, incluso aplaudiendo la medida, ven un "exceso" la afirmación del presidente del Gobierno.

Henry Kamen

Henry Kamen (Birmania, 1936) es un historiador británico residente en Barcelona desde hace años. Se formó en Oxford y después impartió clase en varias universidades de España y Estados Unidos. Miembro de la Royal Historical Society (Londres). Profesor en el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) durante casi veinte años. Lo recibió Juan Pablo II. La reina Sofía se coló como alumna en una de sus clases. Los últimos libros de Kamen abordan la idea de España en su totalidad. Dedicó también un gran manual a la "huella de los exiliados".

Me gustaría ver completo el discurso del presidente Sánchez. El contexto es fundamental. A priori, me parece una frase un tanto bruta, un tanto exagerada. Los políticos, en mi opinión, pasan a la Historia por hacer cosas útiles para los ciudadanos.

Si se trata de pasar a la Historia por destruir la reputación de Franco, muchos españoles de vida normal y muchos historiadores con acceso a documentación han hecho bastante más que Sánchez por relatar con rigor la parte negativa del régimen. Lo que ha hecho el presidente en ese sentido... es poca cosa.

Paul Preston

Paul Preston (Liverpool, 1946) es también uno de los principales historiadores británicos dedicados a la España reciente, en concreto a la II República, la Guerra Civil y el franquismo. Nació en Anfield, el barrio de los campos de fútbol. Creció en un ambiente de posguerra y estrecheces. Estudió en Oxford. Su maestro fue Hugh Thomas. Visitó España por primera vez en los sesenta. Resulta difícil reunir todas sus distinciones en un párrafo. Baste con mencionar su pertenencia a la Academia Británica. Ha biografiado a Franco (lo pillamos cocinando para toda su familia. Irónico, contesta con una frase).

Es el único presidente español que ha exhumado a Franco, cierto. Este hecho, en lo que se escriba sobre Pedro Sánchez, será una nota a pie de página.

Ángel Viñas

Ángel Viñas (Madrid, 1941) ha dedicado toda su vida al estudio de la guerra y la dictadura. Nació a la Academia a través de la Economía, pero ya en su tesis doctoral dejó entrever su pasión: "Antecedentes económicos, políticos y comerciales de la intervención alemana en la Guerra Civil". Fuentes Quintana, vicepresidente del Gobierno con UCD, le encargó el estudio sobre el Oro de Moscú. Escribió Viñas y censuró el Ejecutivo. El libro se desbloqueó tras las primeras elecciones democráticas. Milita en el PSOE y recibió un homenaje de Ferraz. Es el historiador de cabecera de los partidarios de la llamada Memoria Histórica. Ha realizado hallazgos muy importantes en lo que se refiere a la colaboración de los fascismos con Franco.

Supongo que Sánchez pasará a la Historia por muchas otras razones: la singularidad de su llegada a la Presidencia [el primero que lo ha hecho a través de una moción de censura], el haber formado un gobierno de coalición por primera vez desde 1938... Tengo la absoluta seguridad de que pasará a la Historia, pero no sé cómo. En cuanto a la exhumación: sí es un hecho histórico. Nadie lo había abordado antes.

Octavio Ruiz-Manjón

Octavio Ruiz-Manjón (Córdoba, 1945) acaba de publicar un interesantísimo libro sobre el devenir de los diputados de la Segunda República. Tres elecciones, tres legislaturas. Ofrece un fresco de las circunstancias personales de todos los que pasaron por el Parlamento entre 1931 y 1936. Catedrático de Historia, especialista en el republicanismo español. Conoce como nadie las tripas del PSOE de aquel tiempo: biografió a Fernando de los Ríos. Es miembro de la Real Academia de la Historia.

Apuesto por cultivar la vieja virtud romana de la piedad en el respeto a los muertos. No creo que Sánchez haya hecho muchos méritos para pasar a la Historia. Dudo que los desentierros sean un camino para conseguirlo. Bueno, permítame que corrija: pensándolo bien, Sánchez ha hecho más que suficiente para pasar a la Historia, pero no sé de qué forma lo hará...

Francisco Espinosa

Francisco Espinosa (Badajoz, 1954) es doctor en Historia. Sus trabajos han sido fundamentales para levantar bases de datos sobre los represaliados por el franquismo. Critica que la Transición permitiera a cierta plana mayor de la dictadura continuar en las élites y el poder.

La expresión no es la más oportuna, me parece un poco excesivo. Pero la medida en cuestión es importante, ya que parecía que iba a ser imposible. Lo decidió y se hizo. Supongo que si se mira lo hecho esta legislatura habrá otras medidas de calado. Sánchez fue valiente, sobre todo viniendo de donde venimos: el PSOE de González y el de Zapatero no dieron ese paso.

Ángel Rivero

Ángel Rivero es doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Imparte la asignatura de Historia de la Teoría Política. Ha coordinado un grado para la Sciences Po, uno de los centros más prestigiosos de Francia. Acaba de publicar una biografía sobre Benjamin Constant, el fundador del parlamentarismo moderno. Sus trabajos versan, principalmente, sobre la Historia de las ideas políticas.

La frase me parece de una simpleza total, aunque resulta interesante para analizar al personaje. Creo que los psicólogos pueden decir más al respecto que los historiadores. Esa aspiración de pasar a la Historia permitirá precisamente a los historiadores trazar un retrato fidedigno de Sánchez. Creo que sí, efectivamente, la Historia recogerá la exhumación de Franco. Pero lo hará porque la Historia lo registra todo. No me parece, en absoluto, un hecho crucial.

Roberto Villa

Roberto Villa (Granada, 1978) es doctor en Historia. Ha sido profesor invitado en universidades norteamericanas, por ejemplo en la Wisconsin-Madison. Especialista en violencia política y procesos de democratización. Su libro más notorio se titula 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Con él apuntó a un "pucherazo" que habría dado la victoria a los de Azaña en los últimos comicios antes de la Guerra Civil.

Creo que, en este caso, un historiador no puede opinar de una manera muy distinta a la de una persona que no se dedica a esto. Me parece una frase vacía de contenido, propia de alguien que se tiene en gran estima a sí mismo. No considero la exhumación de Franco un "hecho histórico".

Luis Íñigo Fernández

Luis Íñigo Fernández (Guadalajara, 1966) es doctor en Historia Contemporánea por la UNED. Especialista en la Segunda República, ha publicado una veintena de libros, entre ellos varias monografías centradas en el republicanismo español. Ha dirigido varias colecciones de divulgación histórica. La derecha liberal en la Segunda República española es una de sus obras.

Creo que Pedro Sánchez pasará a la Historia pero no por desenterrar a Franco físicamente, no por sacarlo de su tumba, sino por desenterrar su memoria con una finalidad política. No la finalidad del consenso, ni del fortalecimiento de la democracia, sino para destruir el 'régimen del 78'. Sánchez está intentando que la Transición se supere en una suerte de revitalización de la Segunda República. Cree que hay que sustituir la victoria de unos por la victoria de otros.

Sigue los temas que te interesan