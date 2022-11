ERC también avisó de que la Ley del 'sí es sí' bajaría algunas condenas y Montero hizo oídos sordos

ERC en el Congreso de los Diputados también avisó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de que la llamada Ley del 'sólo sí es sí' podía acabar acarreando reducciones de penas para condenados por delitos sexuales. Pero sus advertencias, al igual que pasó con las del Consejo General del Poder Judicial, fueron finalmente descartadas por el Ministerio.

Los republicanos, durante la tramitación de la ley, presentaron dos enmiendas para intentar modificar el Código Penal y evitar que sucediera lo que ha acabado pasando. Las mismas fueron elaboradas tras las peticiones de asociaciones de mujeres juristas que advirtieron de esa posibilidad.

En concreto, el grupo de Gabriel Rufián, apostaba por modificar los apartados 6 y 12 de la disposición final cuarta. Entendían que la Ley del 'sólo sí es sí' podía provocar la disminución de penas teniendo en cuenta esos artículos del Código Penal. Sin embargo, las enmiendas fueron tumbadas en la Comisión de Igualdad.

Según la justificación, que en las dos enmiendas es la misma, se "permite la disminución en grado de la pena, de forma facultativa en atención a la menor 'entidad del hecho' en agresiones sexuales que no consistan en violación (penetración) ni en las que concurren circunstancias agravantes", advirtieron.

A ello añadieron: "Además, de la unificación de los tipos de agresión y abuso sexual resulta una rebaja de las penas previstas para violaciones y agresiones sexuales, y un incremento de las tipificadas como abusos, que habría que revisar igualmente, ya que por la práctica de las mujeres juristas se conoce que las penas que se imponen con arreglo al vigente texto del Código Penal están en el rango inferior de las penas".

Según aseguran desde ERC, también expusieron esta posibilidad a Irene Montero hace dos semanas cuando la ministra compareció en la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pero la titular de Igualdad dijo que era imposible por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Esta situación contradice directamente con el argumentario que Igualdad ha esgrimido este miércoles. Según aseguran, nadie les avisó al respecto en la tramitación parlamentaria y todos los partidos que la apoyaron son igual de responsables. Ahora se ve que no es así.

Otros avisos

Estas enmiendas de los republicanos catalanes contradicen también las palabras de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Durante una entrevista este miércoles en el programa La Cafetera aseguró que no es una norma que haya partido exclusivamente del Ministerio de Igualdad, sino también del de Justicia, y que la apoyaron los distintos partidos del Congreso.

"Ha pasado por todos los grupos parlamentarios, incluido alguno que está saliendo ahora, y no pusieron ninguna enmienda ni pidieron ninguna transitoria", dijo. Las enmiendas presentadas por ERC durante la tramitación de la misma demuestran lo contrario.

También se ha conocido este miércoles que la senadora de Navarra Suma Ruth Goñi advirtió de esta posibilidad a la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez.

"Esta ley no supone más protección efectiva para las mujeres y sí supone una rebaja de las penas para los agresores sexuales", avisó Goñi en la Comisión de Igualdad. La respuesta de la secretaria de Estado fue que le faltaba rigor y afirmó taxativamente que "la Ley no rebaja las penas, eso es un bulo que está planteando el abogado de La Manada, no hay que tener demasiadas luces para pensar que el abogado defensor de un violador va a intentar extender otros bulos".

El gran problema, ahora, es qué va a pasar con la Ley del 'sólo sí es sí'. Aunque cada vez son más las voces que piden una revisión, las dos partes del Gobierno de coalición no la quieren, o no inmediatamente.

Desde Unidas Podemos directamente no hacen autocrítica y achacan estas disminuciones de penas al "machismo" de los jueces que interpretan la norma. Por otro lado, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pidió prudencia este miércoles a la espera de qué dicen los tribunales y qué criterio se fija. Por lo tanto, va a haber que esperar.

