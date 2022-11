Robles defiende la reforma de la sedición: "La Constitución está protegida y blindada"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, admite que sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados como pretende el Gobierno de Pedro Sánchez es "una decisión política" con la que se puede "estar o no de acuerdo". Pero sostiene que los argumentos que utiliza la oposición para oponerse al cambio son falsos y "no se pueden aceptar", porque a su juicio la Constitución no va a quedar desprotegida por la reducción de las penas.

"La reforma de la sedición es una decisión política. Y por tanto, como es una decisión política, se puede estar o no estar de acuerdo con ella. Y es muy legítimo que haya gente que no esté de acuerdo con esa decisión política", ha dicho Robles a su llegada a la reunión de ministros de Defensa en la UE que se celebra este martes en Bruselas.

"Pero lo que sí hay que decir con total claridad y con toda contundencia es que quienes se oponen a esa decisión política, las razones por las que lo hacen no se corresponden con la realidad. Y no se corresponden con la realidad porque España es una democracia con una enorme fortaleza, porque nuestra Constitución está perfectamente protegida, perfectamente blindada. Tenemos el artículo 155 de la Constitución, que es la máxima garantía", asegura la ministra de Defensa.

[El TS cree que el texto de la sedición da motivos al TEDH para tumbar la sentencia del 'procés']

"El delito de sedición, tal y como está previsto en este momento, no es un delito que proteja la Constitución, sino que lo que protege es el orden público. Y los delitos contra la Constitución, que están en un título diferente, no se tocan y quedan plenamente protegidos: se mantienen delitos como la rebelión", ha alegado Robles.

"Por tanto, quienes no están de acuerdo, se puede admitir. Pero los argumentos que se dan son unos argumentos que no se pueden aceptar, porque nuestro ordenamiento constitucional está plenamente protegido", ha insistido la ministra de Defensa.

Robles ha salido en defensa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se encuentra en la cuerda floja por los incidentes en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio, en los que murieron decenas de subsaharianos. "Yo no tengo elementos de juicio suficientes. Tengo confianza en el ministro Marlaska y por tanto mi apoyo al ministro Marlaska porque estoy convencida de que él está defendiendo aquello que se corresponde a la realidad, ha dicho.

La ministra de Defensa ha anunciado que España ofrecerá formar hasta 2.400 militares ucranianos al año (400 soldados cada dos meses) dentro de la misión de entrenamiento del Ejército de Kiev que lanzará la Unión Europea a finales de mes, cuyo objetivo es llegar hasta 15.000 soldados. Para ello ya se han habilitado las instalaciones necesarias en la academia de Toledo con el fin de que los militares puedan alojarse en condiciones adecuadas. España ya está entrenando de forma bilateral a 112 militares ucranianos.

