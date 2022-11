Correos responde a las críticas de Ayuso sobre el sello del PCE: se emitió otro dedicado a la Legión

PP, Vox y Ciudadanos han salido en tromba a criticar el nuevo sello de Correos que conmemora los cien años del Partido Comunista de España (1921-2021). La estampa, que saldrá a la venta el próximo 14 de noviembre, reproduce la hoz, el martillo y la estrella de cinco puntas con los colores de la bandera republicana (rojo, amarillo y morado).

La oposición acusa a la empresa pública de "blanquear la historia criminal" de los comunistas. Mientras PP y Vox piden explicaciones urgentes, Ciudadanos ha llegado incluso a exigir el cese del director de Correos, Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE.

Sin embargo, fuentes de Correos recuerdan a este periódico que recientemente también se puso en circulación un sello con motivo del centenario de la Legión, el 9 de octubre del 2020. Pero la estampa del Tercio no tuvo tanta repercusión política.

Este es el sello dedicado por Correos al Partido Comunista. Correos

"Conmemoran odio"

Sobre el sello dedicado al PCE se ha pronunciado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: "¿Se imaginan un sello conmemorativo de los otros responsables de que los españoles se mataran entre ellos?".

Aunque los de Feijóo y Arrimadas reconocen el papel del PCE en la Transición, apuntan que los comunistas no mostraron deseo de democracia hasta ese momento. Fuentes autorizadas de Cs sostienen que conmemorar el PCE es "conmemorar el odio, el crimen y la miseria".

¿Se imaginan un sello conmemorativo de los otros responsables de que los españoles se mataran entre ellos?



Pues ahí está Correos: con los que también llaman a agitar la sanidad madrileña.



Porque lo que está pasando en España va de otra cosa. pic.twitter.com/V45oL2SLoP — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 10, 2022

El PP habla de un "autohomenaje": "Los militantes y simpatizantes del PCE están en el Gobierno de España y el Gobierno de España homenajea al PCE". Se refieren a Yolanda Díaz y Alberto Garzón, ministros con carné del Partido Comunista.

Por su parte, Vox va a registrar en el Congreso preguntas al Gobierno para que revele el "coste de la campaña". También va a reclamar explicaciones al presidente del ente público. "Una vez más, el Gobierno utiliza las instituciones públicas para su sectarismo y delirios. Homenajes a una ideología que carga con 150 millones de muertos a sus espaldas. Quieren blanquear y reescribir su historia criminal a golpe de imposición", denuncian fuentes de la formación de Abascal.

Correos justifica la emisión del sello

Correos justifica así la emisión de un sello que ha levantado una gran polémica también en las redes sociales: "Fueron miles, mujeres y hombres, quienes promovieron un sindicalismo desde la base, apegado a cada centro de trabajo, sociopolítico en la reivindicación de derechos laborales y libertades políticas".

También dice: "Se enfrentó a la represión de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Con la Segunda República tuvo un momento de gran desarrollo, en especial tras la constitución del Frente Popular y por su papel en la guerra civil, cuando participó con varios ministros en el gobierno, bajo el liderazgo del sevillano José Díaz y la vizcaína Dolores Ibárruri, Pasionaria".

Sello político

No es el primer sello político que se acuña con el Gobierno de Pedro Sánchez. En 2019, el PSOE, en colaboración con Correos, organizó un concurso entre sus militantes para obtener la ilustración que acabó dibujando un timbre en homenaje a los 140 años del Partido Socialista.

La oposición pide "explicaciones urgentes" al presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez hasta la llegada de Iván Redondo. En Ciudadanos también exigen su dimisión.

[El nuevo sello de correos de Ucrania: "¡Buque de guerra ruso, vete a la mierda!"]

"Es el último escándalo bajo la dirección de un presidente de Correos que jamás debió serlo. Juan Manuel Serrano, a quien Sánchez colocó ahí por haber sido su jefe de gabinete y sin reunir la preparación ni la experiencia que debe tener el presidente de una empresa así, debe dimitir", aducen desde Ciudadanos.

El PP apostilla: "Correos no debería servir ni para colocar a los asesores que a Sánchez ya no le valen, ni para hacer cariñitos a los partidos que le mantienen en el poder. Correos no debería ser una institución sospechosa y partidista como el CIS o la Fiscalía. A este episodio hay que sumarle la grave problemática laboral que padece una compañía con trabajadores ejemplares que sufre mandos que no lo son".

En las explicaciones del ente público se destaca el papel del Partido Comunista español durante la Guerra Civil, "cuando participó con varios ministros en el gobierno".

En Ciudadanos añaden sobre este periodo: "El PCE dejó su negra huella con miles y miles de torturados y asesinados en checas y paseos". A ojos de los de Inés Arrimadas, la explicación de motivos de Correos "omite los lados negros de la trayectoria" de la organización comunista española.

Sigue los temas que te interesan