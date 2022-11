El PP tiende la mano al PSOE para alcanzar "un gran pacto de Estado" en materia de Educación

El Partido Popular sigue de ruta por España con las convenciones sectoriales que culminarán en un futuro programa electoral. Este martes, la formación conservadora se ha trasladado hasta Bilbao para hablar de educación y tender la mano al PSOE para alcanzar un "gran pacto de Estado" en esta materia.

Los encargados de la dirección de Génova en acudir a esta cita, que también ha contado con la presencia de dirigentes del PP vasco, han sido el número tres del partido, Elías Bendodo, y la vicesecretaria de Políticas Sociales, Carmen Navarro.

Durante su intervención, el coordinador general de los populares ha pedido al PSOE "conformar un gran pacto educativo en el que prime la calidad, la igualdad de oportunidades y mejore las notas y resultados" de los jóvenes". Bendodo ha abogado por hacerlo "sin trampas y devolviendo la autoridad a los profesores".

El principal partido de la oposición se ha comprometido a trabajar por una ley de Educación "con mayoría reforzada", que busque a su vez acabar con la contrarreforma educativa del Gobierno de Sánchez.

Según ha remarcado Bendodo, "no hay inversión más rentable a medio y largo plazo que la de la educación, ni mejor palanca para la libertad, el progreso individual y el colectivo". Por ello, ha subrayado: "Sin educación no hay democracia, no hay bienestar ni progreso".

Críticas al Gobierno

El número tres de Feijóo tampoco ha rehusado las críticas al Ejecutivo, calificando a Sánchez de "tramposo" y denunciando que busca "maquillar el fracaso escolar y ocultar el desastre de su contrarreforma eliminando exámenes y quitando importancia a las notas". Esto, ha denunciado, "es una educación conformista que solo aspira a ocultar el fracaso".

Bendodo ha reprochado el "intervencionismo feroz" de la izquierda, acusando a PSOE y Podemos de querer "igualar por debajo el listón y hacer tabla rasa para acabar con cualquier exigencia de calidad". Según ha considerado, los dos partidos que sustentan el Gobierno "creen que una sociedad poco educada es más manipulable y más controlable".

En ese aspecto, el dirigente popular ha trasladado que los españoles vuelven a sufrir "el pecado capital del Gobierno, que es sustituir la gestión por la ideología". Se trata de una situación, según ha indicado, que es "urgente sacar de las aulas".



Tras situar al profesorado como "pilar para la modernización del sistema educativo", Bendodo ha recalcado que "el profesor no es uno más en el aula, sino la autoridad en el aula". Por ello, ha propuesto diseñar una verdadera "carrera profesional, con formación continua, con una promoción ligada a la formación que les permita avanzar a lo largo de su vida".

Propuestas del PP

Del lado de las propuestas el número tres del PP también ha anunciado que si Feijóo llega al Gobierno impulsará el "MIR educativo". Ha recordado que su partido ya ha registrado una enmienda en los Presupuestos que pide dotar con 50 millones de euros la puesta en marcha de un modelo de acceso a la profesión similar al MIR sanitario.

También ha planteado, como pide la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se establezca "una prueba única de acceso a la Universidad". "Una EBAU única para todo el territorio nacional, como ocurre en países como Alemania, Francia, Finlandia, Reino Unido, Italia y Portugal", ha argumentado Bendodo.

Por último, ha defendido el impulso definitivo a la Formación Profesional dual y a la educación gratuita de 0 a 3 años, que contribuya así "a la conciliación laboral y fomente la enseñanza de forma temprana".

Sigue los temas que te interesan