El PNV califica de "caos" la ejecución de los fondos europeos: "Los recursos no llegan o llegan lento"

El PNV ha llamado la atención al Gobierno por la ejecución real de los fondos Next Generation que España recibe de la Unión Europea. "Los recursos no llegan, o llegan lentamente, y hay cierto caos", dijo este miércoles el portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban, durante la sesión de control en la Cámara Baja.

"Hay sensación de que falta un plan", recriminó al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El PNV es un socio decisivo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2023, en los que los fondos europeos representan el grueso de la inversión. Pero "hay algo que no se está haciendo bien", ha advertido el portavoz del PNV.

Según las propias cifras del Ejecutivo, de los 26.900 millones de euros captados este año por España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el mes de septiembre sólo se habían adjudicado pagos por 12.945 millones, apenas un 45,5%. Además, esto ni siquiera significa que se hayan ejecutado, sino sólo que ya han sido asignados.

El porcentaje es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que en 2020 y 2021 se gastó el 71% de lo inicialmente previsto. Y cobra relevancia en el marco de los Presupuestos para 2023, porque los fondos europeos van a aumentar en otros 28.692 millones de euros.

"Estos Presupuestos [los de 2023] basan su crecimiento en la ejecución de los fondos europeos. Si no se ejecutan correctamente, no va a haber ese crecimiento, o no va a ser efectivo, y no van a cuadrar esos ingresos y gastos", subrayó Aitor Esteban.

La Comisión Europea ya ha lanzado hasta dos avisos a España para que ponga en marcha las reformas exigidas y un sistema de auditoría para aclarar cómo se están gastando los fondos. La preocupación europea es que el impacto real de los desembolsos millonarios en la economía española está siendo muy bajo.

Como ejemplo de este problema, Esteban puso el caso del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) del vehículo eléctrico. "Es para reflexionar, porque era la estrella en el firmamento del plan del Gobierno", dijo. "Se ha adjudicado en unos porcentajes mínimos, seguramente haya que sacar una nueva convocatoria y las empresas están hablando de renunciar" a los fondos recibidos, añadió.

En efecto, el PERTE del automovilismo adjudicó 702 millones de euros a varios proyectos, lo que supone sólo el 23% del total de los fondos disponibles. Y aun así, se le han ido cayendo por el camino algunos de los adjudicatarios.

La compañía Ford, beneficiada con estos fondos, anunció en agosto que se retira del proyecto porque no ve viable completar las inversiones previstas antes de mediados de 2025, cuando se ha establecido la fecha tope. Para más inri, el grupo Volkswagen avisó hace dos semanas de que está pensando también retirarse del PERTE porque considera que los fondos son insuficientes

"Hay evidentes errores de diseño", acusó Aitor Esteban. "Muchas veces generan demasiada rigidez e impiden el desarrollo y la aplicación más efectiva de esos fondos por parte de las comunidades autónomas", añadió.

Ante las palabras de Aitor Esteban, Pedro Sánchez respondió presumiendo del liderazgo de España como receptora de los fondos europeos, aunque eludió referirse a su grado de ejecución. "Somos el primer país donde se ha recibido el segundo desembolso", dijo. "Nos va a permitir modernizar sectores productivos", añadió.

Poco transparente

También aseguró que estos recursos "están contribuyendo a frenar la ralentización económica". Y reconoció que en todo momento ha sido consciente de que "iban a suponer un desafío para todas las Administraciones", al ser un nuevo instrumento puesto en marcha por la UE. Pero, de nuevo, no hizo valoración sobre la ejecución, como le exigía el PNV.

El PSOE rechazó el pasado mes de septiembre una interpelación urgente en la Cámara Baja, en la que el PP exigía al Gobierno que facilite más información sobre el grado de ejecución de las inversiones previstas con estos fondos y el cumplimiento de las reformas que la UE exige como contrapartida.

En la votación, la iniciativa fue tumbada por el PSOE, Unidas Podemos, ERC, y EH-Bildu, entre otros. Además del Partido Popular, respaldaron la petición el PNV, Coalición Canaria, Foro Asturias y el BNG.

