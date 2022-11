Macarena Olona creará una fundación contra la ideología de género como embrión de su partido

El nuevo proyecto de Macarena Olona es una fundación con la que quiere combatir la ideología de género, que las mujeres se sientan representadas y defender una igualdad real con los hombres. Su puesta de largo será este viernes en Madrid, en el Palacio de Linares, sede de la Casa América.

Este periódico ha podido confirmar que sus primeros pasos los dará como una plataforma que le permita seguir, de un modo u otro, "sirviendo a los españoles". Sin embargo, el objetivo, a más largo plazo, es que le facilite saltar de nuevo a la primera línea política tras las próximas elecciones municipales de mayo si Vox pincha y confirma su pérdida de apoyos. En esas fechas ya tendría las elecciones generales como horizonte.

Por el momento, su proyecto no tiene estructura de partido, pero le servirá para mantener el foco mediático y conseguir algo fundamental: ir calibrando apoyos.

Durante todo este tiempo, desde su salida del Parlamento andaluz y de Vox, la dirigente alicantina ha jugado al despiste. También para seguir creando incertidumbre en la que fue su formación.

La propia Olona aseguró el pasado mes de septiembre que cuenta con financiación y apoyos para crear un nuevo partido, pero que, de momento, no lo hará.

[Olona no se "resigna" y presenta este viernes su proyecto para seguir "sirviendo a los españoles"]

Las primeras pistas las dio el pasado viernes en Málaga, en una conferencia sobre la inconstitucionalidad de los estados de alarma. Olona aterrizó en la capital malagueña tras pasar unos días en Latinoamérica. En Panamá inauguró hace un par de semanas la sede de su nueva plataforma, Fundación Igualdad Iberoamericana.

Su objetivo es estrechar lazos entre los países de habla hispana, y la próxima parada será en Madrid para anunciar su proyecto, cuyo nombre no ha sido aún desvelado, ni tampoco si se llamará igual. No obstante, la propia Olona mantiene que "la batalla que es necesaria dar debe partir de una sola voz de toda la Hispanidad".

Esa unión será una de las claves para tratar también de tomar posición en el debate de la inmigración. Esta plataforma, según fuentes cercanas al proyecto, tomará la bandera de la inmigración buena venida desde los países de Sudamérica, diferenciando así la inmigración procedente del sur del Mediterráneo.

Errores en campaña

Pero un día antes de su estreno en Madrid, este jueves por la tarde, Olona ofrecerá una conferencia peculiar. Será online en el Christian Center for public life de Washington D.C bajo el título "Campaña electoral: errores que no deben cometerse" en la que analizará su experiencia en la política andaluza.

Y ya en su cuenta de Twitter ofrece una primera lección: "Si eres candidato, exige ser parte del equipo de campaña".

Al día siguiente, tras presentar en Madrid su fundación, su primera conferencia será en Andalucía. Concretamente, viajará hasta Jaén para dar una charla en la que sí entrará de lleno en la batalla ideológica en defensa de la igualdad. Precisamente así se titula su intervención.

A principios de esta misma semana, Olona comenzó a calentar motores de cara a esta presentación. "Cada paso nos lleva al siguiente, el próximo 4 de noviembre tendrás que elegir tú, yo no me resigno", rezaba en el título con el que anunció el vídeo lanzado en sus redes sociales, en el que deja entrever los fines de su nuevo proyecto. Sin desvelar más detalles, su objetivo es anunciar en esa jornada de qué manera puede seguir "sirviendo a los españoles".

En el vídeo se escucha de fondo una de sus intervenciones más célebres en la Cámara Baja mientras era secretaria general del grupo de Vox, cuando defendió que "la violencia no tiene género".

"El hombre no mata, mata un asesino, nosotros no criminalizamos a un sector de la sociedad por su sexo. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Como mujer, como madre, como hermana, afirmo y es un honor para mí hacerlo que la violencia no tiene género", asegura en el vídeo.

Olona dio otra pincelada con el fin de generar expectación sobre la cita del viernes en Madrid: lanzó un dardo al presentador Jorge Javier Vázquez al reproducir algunos comentarios del comunicador catalán en sus programas de televisión.

Con su nuevo proyecto, Macarena Olona centra el discurso en las mujeres, una de las barreras electorales con el que Vox aún no ha podido. El estudio poselectoral del CIS de diciembre de 2019 concluyó que apenas el 3,2% de las mujeres españolas habían votado a Santiago Abascal en aquellos comicios. Un porcentaje muy distante al de los votantes masculinos, cifrado en un 6,4%.

Tras protagonizar varios actos no exentos de polémica, el pasado viernes en Málaga dio el último paso para anticipar que esta semana presentaría su proyecto: "Generará tranquilidad en algunos casos; en otros, inquietud".



[Macarena Olona avisa de que su nuevo partido "generará inquietud en algunos casos"]

Hace un mes Vox ya daba por seguro ya que su exdiputada fundaría un nuevo partido político con críticos y expulsados de la formación de extrema derecha y que se presentará a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023.

Sin embargo, dicen que no la ven como rival, ya que consideran que carece de apoyos suficientes para competir con ellos, por lo que no les preocupa que haya una nueva formación en ese lado del tablero.

Sigue los temas que te interesan