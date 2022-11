El PSOE rechaza las prisas de Montero en la Ley Trans y enfada a feministas y LGTBI con sus enmiendas

El PSOE ha registrado este lunes, por fin, sus enmiendas a la Ley Trans en el Congreso de los Diputados. El proyecto de Ley pasará el miércoles a su siguiente fase de tramitación, de la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, pero con ello no se va a poner fin a las turbulencias que vienen acompañando a la norma desde el inicio.

Tanto el sector feminista clásico del partido como distintas asociaciones LGTBI han mostrado su rechazo a algunos de los planteamientos que recogen las enmiendas. Para las feministas, las correcciones que plantea el PSOE se quedan cortas. Para los LGTBI, van demasiado lejos porque modifican, entre otras cosas, la autodeterminación de género.

Además, la estrategia de prorrogar en varias ocasiones el plazo para presentar enmiendas había molestado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que tiene prisa por aprobar la ley antes de que acabe el año. Con ese objetivo en mente, la ministra pidió la semana pasada que el PSOE se comprometa a cumplir un calendario de urgencia que lleve a la finalización de la ponencia el próximo 18 de noviembre.

[El PSOE enmienda la autodeterminación en la Ley Trans: obliga a pasar por el juez a menores de 16]

Sin embargo, según trasladan fuentes socialistas a EL ESPAÑOL, el PSOE no se compromete a cumplir ese calendario. Aseguran que el trabajo en la Comisión de Igualdad se va a hacer de la forma más rápida posible, pero de manera competente y no azuzado por los anhelos de la rama morada del Ejecutivo.

"Lo vamos a hacer lo antes posible, pero vamos a tener el calendario que sea más propicio, no vamos a sacar nada adelante sin las garantías necesarias", aseguran las citadas fuentes. "Queremos que participen todos los grupos que forman parte de la Comisión", añaden. Es la Mesa de la Comisión la que establece el calendario y, ahí, Unidas Podemos cuenta con sólo un voto frente a la presencia mayoritaria de PSOE y PP.

El calendario que proponía Irene Montero pretendía zanjar en sólo dos semanas un debate que puede durar hasta dos meses y en el que podrían participar todos los grupos parlamentarios, pero también y fundamentalmente, expertos en la materia. Asociaciones feministas contrarias a los postulados de Unidas Podemos —como FeMeS, Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, o la asociación de padres y madres Amanda— han pedido comparecencias. También lo han hecho asociaciones profesionales de psicólogos y pediatras, entre otras.

Varias voces del sector feminista del PSOE ven en esa prisa de Irene Montero un intento de acallar esas posturas críticas. "Comparecencias va a haber sí o sí, lo que pasa es que la ministra quiere quitarse el tema de encima llamando a las mínimas y, por supuesto, impidiendo que comparezcan las menos afines. Pero eso no lo decide ella", asegura una dirigente feminista del partido.

Las feministas clásicas del PSOE siguen sin estar satisfechas con la forma en la que las enmiendas abordan algunos asuntos como la prostitución o la autodeterminación. Y ven en estas comparecencias de expertos la manera de que se tengan en cuenta algunas de sus reivindicaciones. De hecho, tanto las asociaciones FeMeS y Alianza Contra el Borrado de las Mujeres están compuestas por feministas del partido, actuales e históricas.

[Irene Montero da de plazo al PSOE hasta el 18-N para comprometerse a aprobar la Ley Trans este año]

"Creo que las dudas internas en el partido son cada vez más grandes respecto a esta ley", asegura una de ellas. "Parece que la estrategia, por eso, es ir retrasándola", añade. Es decir, que en ello podría haber una intención del PSOE también de acallar debates internos.

Enmiendan la autodeterminación

Las enmiendas registradas este lunes buscan dotar a la norma de "seguridad jurídica" para que no la tumbe el Tribunal Constitucional ante los previsibles recursos de la oposición. Uno de los aspectos más llamativos es que toca la autodeterminación de género, cuestión clave, que inicialmente el PSOE se había comprometido a no tocar.

Lo hace en el caso de los menores, estableciendo que pueden cambiar de sexo aquellos con edades entre los 12 y 16 años, pero siempre pasando por un juez. Esto es algo que la norma original no contemplaba y que ha provocado el rechazo frontal de los colectivos LGTBI vinculados al mundo trans.

De hecho, la Plataforma Trans clasificó este lunes las enmiendas del PSOE de "prejuiciosas y estigmatizantes" hacia las personas del colectivo que, aseguraron, "son situadas como de dudosa credibilidad y sospechosas de cometer fraude". "Más que una garantía jurídica es querer legalizar la discriminación", añadieron. Esta asociación ha anunciado una nueva manifestación para el próximo 12 de noviembre en Madrid, con el fin de presionar al PSOE.

Este colectivo también rechaza la decisión de los socialistas de restringir la reversibilidad de género —cuando una persona realiza varios cambios sucesivos de sexo— y de equiparar la violencia de género con otros tipos de violencia como la intrafamiliar.

Las enmiendas del PSOE conocidas este lunes incluyen algunos guiños al sector feminista del partido, en un intento de frenar la controversia interna. De momento, sin éxito. El PSOE quiere que a la hora de diseñar los programas de sensibilización sobre el colectivo LGTBI para centros escolares se tenga en cuenta, también, a las asociaciones de padres y madres. Por otro lado, propone reforzar la atención sanitaria a mujeres lesbianas y bisexuales.

También cobra importancia la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, creada para proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación en el sector público. Será uno de los principales organismos encargados de actuar ante casos de LGTBfobia. Pero, a pesar de estos guiños, el sector feminista no está del todo contento y planea nuevas acciones para presionar más aún.

Sigue los temas que te interesan