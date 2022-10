Sánchez se identifica con "la gente de a pie": "Nunca nos vamos a olvidar de a quién servimos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha erguido a sí mismo como baluarte de lo que él ha llamado "la gente de a pie". "Nunca nos vamos a olvidar de a quienes servimos", ha dicho este martes en el Senado, durante su segundo cara a cara con Alberto Núñez Feijóo.

Sánchez ha querido centrar su argumentario en que las consecuencias de la actual crisis, derivada de la guerra en Ucrania, deben estar repartidas y que tienen que aportar más quienes más tienen. Ha contrapuesto su modelo frente a la forma que tuvo Mariano Rajoy de afrontar la crisis financiera.

"Tenemos que repartir de forma justa los costes de esta crisis, no como la anterior, para que no recaigan sobre los hombros de la gente de a pie", ha dicho. "En la actual crisis, el ajuste debe producirse por la vía de los ingresos y no la de los gastos", ha añadido.

En ese frente, Sánchez se ha querido mostrar bien acompañado, presumiendo de equipo y elogiando a sus tres vicepresidentas: Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera.

También ha sacado pecho de la gestión que su Ejecutivo hizo durante la pandemia, ensalzando la cogobernanza que hubo, criticando así las "competiciones fiscales a la baja" y, sobre todo, reivindicando que el Estado de Bienestar construido permitió afrontarla de la mejor forma posible.

El Partido Popular, según su opinión, desmanteló en la etapa de Mariano Rajoy y quiere desmantelar ahora ese mismo Estado de Bienestar.

"El sector privado, las empresas energéticas y financieras, se están beneficiando de la actual crisis. Ahora, tienen el deber moral de devolver a la sociedad lo que recibieron durante la pandemia", ha incidido.

Al margen del debate fiscal, Sánchez ha intentado tranquilizar a la ciudadanía española respecto al invierno que viene. "Nos estamos preparando para todas las eventualidades y los ciudadanos pueden estar tranquilos. No se van a adoptar medidas drásticas, como apagones o racionamiento. A ningún hogar español le va a faltar energía este invierno", ha dicho.

En la primera referencia directa que ha hecho a su contrincante, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha vuelto a recordar que el Partido Popular se opuso a la llamada 'Solución Ibérica'. "Rectifiquen o después de hablar de timo ibérico tendrán que hablar del timo europeo", ha dicho, ya que hay varios países de la Unión Europea pidiendo lo mismo.

Sigue los temas que te interesan