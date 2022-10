Félix Bolaños sobre el CGPJ: "Hasta que no esté pactado todo, no estará pactado nada"

La negociación de Gobierno y PP sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial continúa. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado que las conversaciones "están avanzando" pero ha apelado a la "prudencia" y la "discreción" porque "hasta que no esté pactado todo, no estará pactado nada".

"Se está trabajando sobre un documento por escrito, espero que esta vez sea la definitiva", ha asegurado Bolaños este viernes en Madrid durante una visita a unas excavaciones de casas bombardeadas durante la Guerra Civil.

Con la renovación pendiente desde hace ya cuatro años, Félix Bolaños ha evitado dar detalles sobre las negociaciones y se ha limitado a decir que "para que salga adelante una negociación tan compleja hay que trabajar mucho y hablar lo menos posible".

"Es insostenible"

"Del contenido me van a permitir que sea discreto, no quiero hacer ningún comentario de lo que estamos trabajado en la mesa", ha añadido Bolaños, que no ha querido confirmar un aspecto de la negociación adelantado por el PP para que el CGPJ pase a tomar sus decisiones con una mayoría más amplia de tres quintos, como fórmula para corregir sesgos ideológicos.

Bolaños ha señalado que la situación actual del Poder Judicial es "insostenible" y que "ya no da más de sí", por lo que confía en que las negociaciones avancen no sólo para renovar el CGPJ, también el Tribunal Constitucional.

El Gobierno no informará de ningún detalle más sobre esta cuestión hasta que haya un "acuerdo global" porque será entonces cuando se podrá hablar de un "acuerdo definitivo".

Sin perfiles políticos

Según informa este viernes Fernando Garea en EL ESPAÑOL, existe ya un acuerdo sólido entre el Gobierno y el PP para que no haya perfiles políticos marcados ni vetos en el CGPJ.

En el acuerdo que se perfila ahora, Moncloa incluirá su compromiso de reservar dos puestos en el CGPJ a vocales propuestos por Unidas Podemos y opciones de que entre ambos cedan uno al PNV, como se ha hecho siempre que ha habido renovación en otras legislaturas.

El escollo para el acuerdo sigue siendo la reforma legal para cambiar el sistema de elección para que sean los jueces y no el Parlamento los que elijan a los futuros vocales. Es obvio que ese cambio no operará para esta renovación y ambas partes ya han intercambiado propuestas para el futuro.

Por ejemplo, el PP sostiene la idea de pedir al CGPJ ya renovado una propuesta de reforma legal para el futuro. Esa propuesta no puede ser vinculante y, además, la reforma de la ley podría no estar lista en esta legislatura.

La expectativa electoral del PP que muestran las encuestas facilita que pueda aceptar demorar esa reforma, puesto que confía en tener las manos libres para hacerlo.

El Gobierno maneja otras formas para mantener la elección parlamentaria, pero aumentando la participación de los jueces y magistrados. Para eso, propone fórmulas que reduzcan el número de candidatos que proponen los propios jueces, para elevar el peso de su intervención en el proceso.

El PP está muy interesando en pactar que todos los nombramientos en el CGPJ sean por mayoría reforzada. Fue una propuesta de Casado y ahora de Feijóo y, según el PP, ha sido aceptado por el Gobierno.

Esas mayorías han ido variando de simple a absoluta y reforzada en los últimos años, y el PP pretende elevarla a tres quintos para todos los nombramientos, evitando que se imponga un sector al otro y obligar así al consenso.

