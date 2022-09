El PP acusa a Sánchez de no percibir "la España real" y acertar sólo "al aceptar nuestras ideas"

El coordinador del Partido Popular, Elías Bendodo, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está instalado en la "España oficial" y que, desde ahí, no percibe los problemas de la "España real" ni las "grietas" que ha generado su Gobierno. "Sólo acierta cuando rectifica y cuando acepta nuestras propuestas", ha asegurado.

"Cuando uno está tan arriba no tiene la capacidad de ver las grietas que ha generado el socialismo. Cuando el Falcon vuela tan alto y mira hacia abajo, no ve las grietas que ha generado su Gobierno", dijo este sábado durante su intervención en el acto de inicio del curso político del PP de Canarias.

Bendodo insistió en que "cuando sólo pisas moqueta y solo te saludan al subir al avión oficial, no puedes percibir lo que pasa en la España real".

Por ello, para el popular, "el sanchismo vive instalado en la España oficial, alejada de los problemas de la España real", criticando que el presidente se "niega a dialogar".

Inflación por encima del 10%

Por su parte, el coordinador recordó que agosto ha sido el mes con la luz más cara y que la inflación sigue por encima del 10%. "Al final -continuó- Sánchez dice que todo es culpa de Putin pero la guerra estalló en febrero y ya la inflación estaba en el 7%".

Bendodo ha observado que con tanta inflación las familias tienen que pagar más por los productos básicos, refiriéndose además a la subida del Euríbor, "que es otro impuesto indirecto a las familias más necesitadas".

Aquí, recordó que el PP ha presentado cinco propuestas de Estado para que el Gobierno "mejore" y "rectifique" sus políticas. "No las acepta -añade-, no puede pactar con nosotros, no le dejan hacerlo ni ERC ni Bildu ni Podemos. No le dejan".

Bendodo ha indicado que su partido ha puesto sobre la mesa varias propuestas energéticas que el socialismo "está aceptando a cuenta gota", como la bajada del IVA del gas. "Es decir, el Gobierno sólo acierta cuando rectifica y cuando acepta nuestras propuestas", aseveró.

Finalmente, el coordinador del partido ha explicado que quiere pedirle al presidente otra "rectificación", ya que ha excluido del tope a la electricidad a las mayores empresas "alegando que gastan mucha energía".

Se refirió a empresas de los sectores químicos, cárnicos o del automóvil, que generan 200.000 puestos de trabajo en España, reclamando al Gobierno que las incluya en el decreto de energía para no dejarlas "tiradas".

