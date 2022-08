Pilar Llop, sobre Feijóo y el ahorro energético: "Echo de menos a Casado, que sí se enfrentó a Ayuso"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido "al que parece ser el líder del PP", Alberto Núñez Feijóo -así se ha referido a él-, que "ponga orden" en su partido tras lo que para Llop es un giro en su parecer sobre la necesidad de un plan de ahorro energético. La ministra tiene claro que ese giro se debe al peso en Génova de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Feijóo dijo que había que tomar medidas de estas características", ha afirmado Llop, refiriéndose al decreto del Gobierno en vigor desde este miércoles. En efecto, el presidente del PP manifestó en julio: "Me parecen bien los planes de ahorro energético que señalan límites para activar los aires acondicionados y en invierno la calefacción. (...) Debemos pactar con los ayuntamientos un ahorro en el alumbrado eléctrico nocturno para prepararnos ante eventualidadrdes, cortes o disminuciones de la energía".

Llop ha ahondado en la disparidad de opiniones en el seno del PP recordando a su anterior líder: "Estoy echando de menos a Pablo Casado, que sí se enfrentó a Ayuso". Para la ministra, Feijóo "tiene miedo" de sufrir las "mismas consecuencias" que Casado, ya fuera de la política y de la vida pública.

"Es malo para España no tener un liderazgo consolidado en el PP. No sé quién se encarga de su hoja de ruta, pero si es Feijóo no debe tener miedo. Está grabado y dijo que está de acuerdo con estas medidas. Espero que ponga orden en su partido", ha zanjado".

"No se ha improvisado"

Entrevistada en Telecinco, Llop ha llamado a entender la gravedad de la situación: "Vladímir Putin puede cerrar el grifo de gas a Europa y tenemos que ser solidarios. Está utilizando la energía como arma de guerra. (...) Estamos en situación de guerra energética añadido a la emergencia climática. Se trata de aplicar el sentido común y la ciudadanía lo entiende". Para la ministra, no apoyar las medidas de efienciencia impulsadas por el Gobierno es "hacerle el juego a Putin".

La responsable de Justicia respeta que la Comunidad de Madrid vaya a recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional, pero cree que va a tener que hacer "muchas contorsiones jurídicas" para demostrar que la norma es inconstitucional. Ha explicado Llop que "modifica una norma ya en vigor y solo toca determinados puntos".

Asimismo, ha recalcado que los comercios y demás negocios afectados tendrán un margen para adaptarse, como ya anunció el lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Sobre las sanciones, ha recordado que "ya estaban previstas en la última versión del reglamento" y que "no se van a imponer a quien cumpla la norma".

Por último, Llop ha pedido a gobiernos municipales y autonómicos y al resto de partidos "estar a la altura de las circunstancias", insistiendo en que el decreto no es fruto de la "improvisación" sino de "mucho tiempo trabajado" y segura de que el Congreso de los Diputados lo va a ratificar.

