Sánchez remonta tras la cumbre de la OTAN y el Debate, pero el PP de Feijóo sigue 28 escaños por delante

El Partido Popular ganaría las elecciones generales si se celebraran hoy. Lo haría con 121 escaños, 28 por encima de los 93 del PSOE. Por detrás, en este orden, quedarían Vox (59), Unidas Podemos (27), Esquerra Republicana (13), PNV (6), Bildu (6) y Más País + Compromís (5). Ciudadanos se reduciría hasta obtener un único escaño. Así se desprende del último sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Aunque la foto final dibuja la derrota de Pedro Sánchez, el presidente podría encontrar algunos motivos para creer que su dinámica es positiva. Tras la cumbre de la OTAN en Madrid y la celebración del Debate sobre el estado de la Nación, los socialistas han recuperado parte del voto perdido.

Desde el pasado junio hasta hoy, el PSOE ha readquirido ocho escaños y casi un punto en intención de voto. Al PP, en ese mismo tramo, se le han escapado catorce butacas y tres puntos. La escapada de Alberto Núñez Feijóo se ha visto un tanto frenada.

Si echamos la vista todavía más atrás, puede apreciarse una suerte de gráfica de dientes de sierra en la evolución del PP, que experimentó una brusca caída durante el final de Pablo Casado y una fuerte subida con la llegada de Feijóo. También influyó en ese repunte la mayoría absoluta cosechada en Andalucía.

En el PSOE, en cambio, se produce una caída continuada, aunque no demasiado precipitada. Se trata, eso sí, de una tendencia. Sin embargo, el último mes parece otorgar a Sánchez algo de oxígeno.

En cualquier caso, el llamado cambio de ciclo, según esta encuesta, se antoja evidente. Pese a su descenso fruto de la gestión en Castilla y León y de su inoperabilidad en Andalucía, Vox se confirma como una formación mayoritaria, siempre cerca de los cincuenta escaños.

Podemos, al otro lado de la balanza, no experimenta grandes variaciones, pero está muy lejos de ser un partido determinante en la formación de gobierno. O mejor dicho: la suma de sus escaños ya no le sirve al PSOE para ahormar una coalición. Está por ver cómo cuaja "Sumar", el proyecto de Yolanda Díaz, que todavía no ha conseguido solventar su guerra interna con Ione Belarra e Irene Montero.

Los pactos

Con estos datos, la fórmula de gobierno sería similar a la actual, aunque en sentido inverso. Es decir: Alberto Núñez Feijóo debería pactar con Vox para alcanzar los 176 asientos de la mayoría absoluta. De hecho, con el apoyo de Abascal, en caso de formar una coalición como la de Castilla y León, el Ejecutivo tendría capacidad para caminar solo.

Al otro lado de la balanza, la actual mayoría de la investidura de Pedro Sánchez [PSOE, Podemos y los nacionalistas], se quedaría en los 166 diputados. En definitiva, el partido, si se disputara hoy, caería del lado de la derecha.

Cabe mencionar que la derrota de la izquierda sería responsabilidad de PSOE y Podemos, ya que los nacionalistas, como puede verse en el gráfico, continuarían al alza. ERC y PNV mantendrían sus 13 y 6 escaños respectivamente. Bildu lograría uno más que en 2019, pasando de 5 a 6. Junts [las siglas de Puigdemont] sumaría 8.

Transferencia de voto

Según la matriz de transferencia de voto, el PSOE mantendría al 67,8% de quienes le votaron en noviembre de 2019. Un 5,2% de las papeletas de entonces marcharían al PP, un 3,1% a Podemos y un 2,4% a Más País. Lo que más daño le haría a Sánchez sería la suma de abstencionistas e indecisos, adonde irían a parar más de un 12% de sus partidarios.

Feijóo fidelizaría al 77,3% de los suyos, pero perdería un 8,7% en dirección a Vox. La suma de los votantes del PP que se irían a la abstención o se muestran hoy indecisos alcanza casi el 9%.

Vox sería el partido que más votantes retendría: un 81%. Perdería un 8,7% en favor del PP y un 7% entre abstencionistas e indecisos. Las pérdidas de Podemos se repartirían principalmente entre PSOE (4,2%) y Más País (9,7%).

Pero, ¿qué pasaría con los restos de Ciudadanos? Quien más pescaría en ese río sería Feijóo (32,6%), por delante de Abascal (9,3%) y Sánchez (6%). Un 17% se disgregaría entre abstencionistas e indecisos.

Para entender bien la matriz y comprender que queda mucho por delante, conviene precisar que los indecisos son aquellos que podrían viajar a la abstención, pero que todavía dudan qué hacer con su voto, a quién otorgárselo.

Ficha técnica

Se han completado 1.919 entrevistas CAWI en toda España, proporcionales a los censos provinciales en territorio, sexo y edad, mediante panel propio de SocioMétrica y plataforma Gandia Integra, entre el 14 y el 16 de julio de 2022.

