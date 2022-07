Inés Arrimadas, a Pedro Sánchez: "El señor poderoso que más puros fuma de España es usted"

Inés Arrimadas ha dedicado varios minutos a desmontar ese discurso de Pedro Sánchez según el cual existen conciliábulos oscuros que, cada noche, se producen en Madrid con el objetivo de "derrocar al Gobierno". El presidente llegó a dibujarlos con un puro en la boca. De derechas y al frente de grandes empresas. Directores en la sombra de PP y Vox.

Arrimadas, tras apuntar que Sánchez es precisamente quien disfruta de grandes "terminales mediáticas", le ha espetado: "El señor poderoso que más puros fuma en España es usted".

La candidata liberal ha comenzado su discurso lamentando que hayan pasado siete años y medios desde el último Debate sobre el estado de la Nación. Después, ha ironizado acerca del título. "¿El de la nación de naciones? ¿El del Estado plurinacional?". Antes que ella habían intervenido los líderes de los partidos separatistas.

"Usted llegó a la presidencia a hombros de la cuadrilla del odio, liderada por un condenado por secuestro, Otegi, y un condenado por sedición, Junqueras", ha criticado. El día de la moción de censura –ha recordado Arrimadas–, el "mayor impedimento" que encontró Sánchez fue... el bolso de Soraya Sáenz de Santamaría en el escaño de Mariano Rajoy.

A partir de ahí, Arrimadas se ha dedicado a exigir "sacrificios personales" al presidente del Gobierno. Justo cuando la inflación se ha convertido en la más alta de los últimos treinta y siete años.

"Cuando usted intenta mostrar empatía, no me lo creo (...) No sé cuánto hace que no va a la compra. Yo, desde la pandemia, la hago por internet. Hace trece meses, me costaba 126 euros. Ahora, 141. No creo que usted sea capaz de empatizar", le ha recriminado la jerezana.

Y ahí ha llegado el rejonazo más contundente de Arrimadas: "Usted no ha tocado ni a uno del séquito de asesores, ni a uno de los ministros que tiene el Gobierno más caro de la historia. Usted, personalmente, ¿qué esfuerzo hace? Usted pide esfuerzos a las familias, a las pymes, a los autónomos, pero, ¿qué asesor se ha quitado usted? ¿Qué ministro ha dejado de tener? ¿A qué amigo suyo ha dejado de tener enchufado?".

A ojos de Arrimadas, el Gobierno ha convertido este debate en "la campaña electoral más cara de la Historia": "Las medidas anunciadas son cortoplacistas y empeoran la inflación. Las sacan porque necesitan un titular que les salve. Si ustedes estuvieran en la oposición, no darían una oportunidad al Gobierno, estarían quemando las calles".

Según Ciudadanos, los impuestos a la banca y a las energéticas "los acabarán pagando los consumidores". Además –ha reiterado–, "genera inseguridad jurídica y da la imagen de un país bananero": "A quien tiene que meterle un impuesto es al Estado. Reduzca gasto superfluo y asesores. Eso no se le pasa por la cabeza, ¿eh?".

Arrimadas ha centrado la parte social de su discurso en esas familias cuyos progenitores van de los 25 a los 35 años y que ingresan unos 60.000 euros al año: "Han sufrido dos graves crisis. No son ricos. Llegan con dificultades a fin de mes. Han asumido trabajos exigentes, ven poco a sus hijos. Sube el Salario Mínimo, no les toca. Becas comedor, no les toca. VPO, no les toca. Bono social de la luz, no les toca. Eso es clase media. A usted no le preocupa la clase media".

Por último, ha dado un repaso a las instituciones del Estado "colonizadas" por el Gobierno: "El CIS lo dirige un exmiembro de la Ejecutiva del PSOE; la Fiscalía, una exministra; Correos, su ex jefe de gabinete; Paradores, el que ahora es su jefe de gabinete".

Pedro Sánchez ha atacado a Arrimadas "por utilizar los mismos argumentos de siempre": "Se nota que la refundación aún está pendiente. Si uno escarba, se da cuenta de cuán burdos son sus argumentos".

