Ayuso denuncia que Bildu "está cerca" de gobernar: "Todo lo que ha hecho ETA le está saliendo rentable"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este lunes de que "todo lo que ha hecho ETA le está siendo rentable" y que "Bildu está políticamente más fuerte que nunca y cerca de su sueño", refiriéndose a que pueda acabar gobernando el País Vasco. "Y la cuenta se está pagando con fondos públicos, escaños y homenajes", ha continuado Díaz Ayuso, señalando al Gobierno.

Sostiene además la presidenta que "un Estado democrático no debe legislar sobre la Memoria, y menos presentarla como reparadora, inclusiva y plural cuando tiene a la mitad del Parlamento en contra, pero sobre todo no puede permitir que sean sus enemigos declarados los que decreten esa memoria". "Estamos ante la mayor infamia política de la historia reciente de España", ha sentenciado.

Díaz Ayuso ha recogido un premio a la convivencia otorgado por la Fundación Miguel Ángel Blanco con motivo del 25 aniversario del secuestro y asesinato del concejal en Ermua. Lo ha hecho en nombre de los madrileños en reconocimiento a la acogida a quienes tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra amenazados por la banda terrorista ETA. También han recibido un premio el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, la historiadora Carmen Iglesias y la organización juvenil S'ha Acabat!

La presidenta ha recordado a Gregorio Ordóñez, también asesinado por ETA, "el hombre que habría cambiado la historia del País Vasco y quien sabe si también la de España", y que Miguel Ángel Blanco, "que tenía la misma actitud rebelde del Goyo", acudió a su funeral. Compartieron destino y también verdugo: Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote'. El día que pegaron dos tiros en la cabeza a Miguel Ángel, ha subrayado Díaz Ayuso, Arnaldo Otegui, hoy coordinador general de EH Bildu, "el que aspira a lehendakari, pasaba un día en la playa".

Para Díaz Ayuso es fundamental que los jóvenes "lean y analicen". "Hablar de ETA es urgente" -ha opinado- si quieren un mundo más justo". "Cada vez ocurre más en España", ha afirmado, que "se aplauden escraches, se boicotean conferencias en universidades, se amenaza al adversario político, se patea a policías o se desprecia la ley". Y, a su juicio, "hemos perdido libertad en muchos aspectos" y "vivimos en un mundo más pequeño", sometidos a nuevas "dictaduras" y "rodeados de propaganda nacionalista e identitaria".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha terminado su discurso felicitando a Felipe VI por su "brillante discurso en Ermua" este domingo.

"El Gobierno ha traspasado la línea"

En el acto, celebrado en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, se ha podido ver la batería de Miguel Ángel Blanco. Era su otra gran pasión. Tocaba en el grupo Póker. Lo hizo por última vez en Icíar (Guipúzcoa) el 5 de julio de 1997. Cinco días más tarde fue secuestrado y tres después asesinado.

Marimar Blanco, presidenta de la fundación, ha tomado la palabra visiblemente emocionada tras proyectarse imágenes de su hermano con sus compañeros de Póker o sonar alguna de las canciones que le gustaban o se compusieron en su recuerdo: "Era un joven lleno de proyectos, vitalista y comprometido con las ideas que él creía".

Blanco ha apelado a la dignidad frente a todo y ha advertido de que "hemos derrotado a ETA policialmente, pero no políticamente", y que "la ideología por la que mató sigue vigente y con más fuerza que nunca". En línea con esto ha añadido: "No podemos pactar con quienes quieren cambiar nuestra historia, con quienes más hicieron para aniquilar nuestra democracia. El Gobierno ha traspasado una línea que la sociedad hace 25 años definió en defensa de la vida y la libertad. Es una manipulación hacernos creer que Bildu es un partido homologable a todos los demás. Serán legales, pero no es ético ni moral pactar con quien no ha condenado un solo atentado".

Si Marimar Blanco llamaba a la dignidad, Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, lo ha hecho a la unidad, unidad "en torno a Miguel Ángel Blanco, un joven concejal que nos representaba a todos", y ha comparado ETA con "un cáncer que intenta y continúa en ello acabar con la democracia, que contamina y extiende un nihilismo moral, un trastorno moral colectivo".

Iturgaiz ha dedicado sus primeras palabras a Marimar Blanco: "Me haces llorar. Me vienen muchos recuerdos de aquellos días. Me acuerdo mucho de Chelo y Miguel -sus padres-, soporte de tu gran familia, y que sin duda están muy orgullosos de ti".

El dirigente ha reivindicado decir la verdad sobre la historia de ETA: "Unos vascos decidieron ser asesinos y otros nunca quisieron ser víctimas; unos son culpables y otros son inocentes. Y esto que parece fácil y entendible no lo es, de ahí que anime a seguir peleando por un relato veraz que reconozca esa realidad sin buscar equilibrio entre víctimas y verdugos".

