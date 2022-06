Sánchez confirma que será candidato y carga contra los "cenáculos madrileños de señores con puro"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este jueves que agotará la legislatura y será candidato a las elecciones generales a finales de 2023. "Humildemente me presentaré a las primarias, porque nosotros tenemos primarias, otros partidos no", ha dicho para aclarar que no se plantea presidir el Consejo Europeo cuando finalice el mandato del belga Charles Michel.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en La Sexta, en la que ha señalado que los "cenáculos de la típica villa de Madrid de los señores con puro" tratan de liquidarle difundiendo rumores sobre que "Sánchez se quiere ir porque va a perder las elecciones". "La hoja de ruta que tenemos es tan ambiciosa que España merece un gobierno ambicioso".

"Tratan de caricaturizar el proyecto político del Gobierno de coalición diciendo que estoy aquí por un interés personal", ha asegurado. Lo que a él le motiva es "defender España en el momento más crítico de la historia de la seguridad de Europa". "Lo que justifica mi proyecto político es afianzar a España en Europa y que seamos protagonistas del fortalecimiento y del renacimiento de Europa después del embate tan trágico al que ha sometido Putin a Ucrania".

[Pedro Sánchez acusa al PP de ser "una terminal de los intereses oscuros" de una "minoría poderosa"]

Según Sánchez, España tiene "una derecha económica, mediática y política" que le tacha de "dictadorzuelo que lo que quiere es pervertir el resultado electoral". "Por eso dicen que quiero controlar todas las empresas vinculadas con las elecciones porque lo que quiero es poco menos que copar todas las instituciones", ha añadido. Asimismo, se ha quejado de que la derecha le dé "lecciones de constitucionalismo y españolismo". "A sus ojos soy un mal español".

Inflación

Sobre la economía, Sánchez ha advertido a los españoles de que se preparen para cualquier escenario en los próximos meses y ha señalado que sin las medidas anticrisis que ha adoptado, la inflación sería del 15 por ciento. Además, ha afirmado que seguirá "articulando medidas" para amortiguar los efectos de la guerra.

También ha admitido que el dato de la inflación del mes de junio, que supera el 10 por ciento, es "muy malo". Aunque ha afirmado que lo tenían previsto porque Putin está utilizando la energía. Pero cree que este dato podría ser peor si el Gobierno no hubiera articulado las medidas.

Pero ha querido dejar claro, sin "paños calientes", que hay que decir la verdad a los ciudadanos y que "debemos prepararnos para cualquier escenario" porque Putin está utilizando el gas y el petróleo como un arma más de guerra.

[La inflación sigue desbocada: sube al 10,2% en junio, el nivel más alto desde 1985]

"Plantarnos ante una escasez de gas y petróleo es un riesgo cierto que tenemos que tomarnos muy en serio", ha recalcado antes de precisar que la guerra puede ser mucho más larga y prolongada porque no ve a Putin con interés en abrir una vía diplomática.

Así, ha afirmado que el riesgo que hay es que corte el suministro de gas el próximo invierno y por ello ha insistido en decir a los españoles que tienen que estar preparados para cualquier escenario. Mientras, ha precisado, el Gobierno hará lo mismo que durante la Covid, es decir, poner todos los recursos necesarios para defender a las familias, las empresas y las industrias.

No obstante, no ha querido precisar si hay riesgo de recesión porque considera que ahora hay mucha incertidumbre, ya que no es lo mismo un escenario con corte de gas en invierno que sin corte de gas.

"Si la guerra se prolonga en el tiempo tendremos que ser solidarios, responsables todos los europeos y ser conscientes de que el precio que podemos pagar por la defensa de nuestros valores, pero el de no hacer nada y permitir que Putin continúe con deriva imperialista, puede ser mucho peor a la larga", ha argumentado.

Sigue los temas que te interesan