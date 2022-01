Casado, en el homenaje a Ordóñez junto a Ayuso y Almeida, pide a Sánchez que rompa con Bildu

El líder nacional del PP, Pablo Casado, ha exigido este lunes al presidente Pedro Sánchez que rompa sus negociaciones con Bildu e impida la concesión de beneficios penitenciarios a los presos de ETA que no se han arrepentido ni han colaborado en el esclarecimiento de sus crímenes.

Pablo Casado también ha reclamado al presidente del Gobierno una reforma del Código Penal para que los actos de terrorismo sea considera como delito de lesa humanidad, equiparable al genocidio, para que no prescriban.

El líder del PP ha pronunciado estas palabras junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de homenaje a Gregorio Ordóñez celebrado en Madrid, con motivo del 27 aniversario de su asesinato.

El acto se ha celebrado en los Jardines de Gregorio Ordóñez, en la calle Príncipe de Vergara de Madrid, y también ha contado con la presencia de la vicesecretaria de

Organización del PP, Ana Beltrán; el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero; y la secretaria general de los populares madrileños, Ana Camíns.

Recuperar la unidad

Durante la ceremonia, Pablo Casado ha reprochado al presidente Pedro Sánchez que se apoye en Bildu para gobernar y le ha pedido que recupere "la unida de los demócratas" para ofrecer a las víctimas del terrorismo "memoria, dignidad, justicia y verdad".

"Las víctimas del terrorismo nunca habéis pedido venganza", ha dicho el presidente del PP dirigiéndose a varios miembros de este colectivo, presentes en el acto, "pero tampoco podéis permitir que se oscurezca el sacrificio de vuestros seres queridos que dieron la vida por España y por la democracia, en aras de unos presupuestos, una reforma laboral o mantenerse unos meses más en el poder".

Casado ha dicho que a Gregorio Ordóñez "lo mataron por la espalda, porque siempre daba la cara" y ha recordado que aquel asesinato -junto con el de Miguel Ángel Blanco- provocó un movimiento cívico de la sociedad contra el terrorismo.

"La sociedad española dijo Basta ya", ha afirmado Casado, "se revolvió contra la tiranía del terror y surgió una unión de los demócratas que, con la colaboración internacional, con la asfixia de las finanzas de la mafia etarra, con la colaboración de todas las fuerzas políticas y la firmeza fiscal, judicial y policial, consiguió derrotar a la banda terrorista ETA".

Homenajes a etarras

La organización terrorista no sólo asesinó a "850 inocentes" (incluyendo 24 militantes y cargos públicos del PP y otros 14 del PSOE), sino que también provocó el éxodo de centenares de miles de vascos y navarros de su tierra, amputó, secuestró y extorsionó a miles de personas en toda España", ha relatado el presidente del PP.

A su juicio, la derrota del terrorismo no podrá ser completa mientras haya todavía 300 crímenes de ETA sin esclarecer. Al respecto, Pablo Casado ha pedido al presidente del Gobierno que impulse una reforma de la legislación penitenciaria para impedir que obtengan beneficios los presos de ETA que "no se han arrepentido y no han colaborado en el esclarecimiento de los asesinatos".

El líder del PP ha recordado que aun hoy numerosos presos de ETA "son recibidos como héroes en sus pueblos", cuando terminan de cumplir su condena. Mientras tanto, hay familiares de víctimas que se han visto obligados a "mover los restos de su ser querido, porque le han seguido acosando hasta en el cementerio", como ocurrió en el caso de Miguel Ángel Blanco.

Por último, Pablo Casado también ha pedido que el terrorismo de ETA se estudie en los programas educativos porque "no se puede reducir a un pie de página su historia criminal, el asesinato sistemático de inocentes para intentar tumbar los pilares de nuestra democracia y la Constitución".

Sigue los temas que te interesan