La Ley de Memoria Democrática, en manos de Ciudadanos: ERC exige derogar la amnistía del 77

La Ley de Memoria Democrática se complica por un flanco inesperado el día -este miércoles- que concluye el plazo para presentar enmiendas. El Gobierno necesita el apoyo del bloque de la investidura para sacarla adelante, pero por el momento ERC no está por la labor: exige derogar la Ley de Amnistía de 1977, que ha servido por ejemplo para librar de responsabilidades a altos dirigentes del franquismo.

El PSOE no ve sin embargo perdida la votación ante la posibilidad de un respaldo no previsto, el de Ciudadanos, que pide eso sí una contrapartida sensible para PSOE y Unidas Podemos en la medida que necesitan a EH Bildu en el día a día parlamentario. El partido que preside Inés Arrimadas pone como condición sine qua non que la norma incluya medidas en pro de las víctimas de ETA y contra sus verdugos.

En particular, explicó Edmundo Bal, portavoz de Cs en el Congreso, el respaldo a la Memoria Democrática depende de que el Gobierno tome en consideración su Ley de Memoria, Dignidad y Reparación, que prohíbe los homenajes a etarras, entre otros aspectos. Según Bal, la norma del ejecutivo debiera llamarse "de memoria selectiva" porque "únicamente quiere acordarse de los muertos de hace 80 años".

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, defiende los contactos con Cs y asegura que hablar con los liberales no implica "excluir" de la negociación a ERC. En cualquier caso, recalca que el PSOE quiere desvincular esta negociación de la de los Presupuestos para 2022.

Unidas Podemos, con ERC

Sus socios, Unidas Podemos, aspiran a que se cumplan las aspiraciones de ERC y también de Bildu y se pueda juzgar a responsables franquistas de delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, admite que esta negociación ha "encallado" y pide a Unidas Podemos que no "trague" con las demandas de Cs. Y el de Unidas Podemos, Pablo Echenique, asegura que negocia "fuerte y duro" con el PSOE para sacar a los liberales de la ecuación y favorecer a las fuerzas que auparon al gobierno de coalición.

Echenique celebró este martes que su grupo ya ha sellado algunos acuerdos con el PSOE para introducir en la ley algunas demandas históricas del colectivo memorialista destinadas a "acabar con la oscuridad del franquismo" y a avanzar en los principios de "verdad, justicia, reparación y no repetición".

Además, indicó que en Unidas Podemos coinciden con "muchos" de los planteamientos que tienen en esta materia ERC y EH Bildu y que confían en poder presentar "avances" en este sentido a sus socios parlamentarios que, además, puedan facilitar su apoyo a los Presupuestos.

