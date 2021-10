Pedro Sánchez confía en Yolanda Díaz para ganar en 2023: "Necesitamos a la izquierda en plena forma"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ve fuerte tras el 40 Congreso Federal del PSOE, celebrado este pasado fin de semana en Valencia, en el que ha rearmado al partido de cara en especial a las elecciones generales de 2023, pero también es consciente de que su suerte irá unida a la que corra el proyecto político de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Necesitamos a todo el espacio progresista en plena forma. Aspiro a que tengamos una mayor representación parlamentaria", ha afirmado Sánchez al ser preguntado este lunes en la Cadena SER por la candidatura a la izquierda del PSOE a la que está dando forma Díaz. El presidente cree "importante" que haya "unión en ese espacio" y no disputas que sólo lastrarían el resultado en las urnas.

Antes de 2023, Sánchez asegura tener mucho por hacer, como "abrir un debate sobre la renovación de la Constitución". No lo ve fácil: "Ahora queremos eliminar la palabra 'disminuido' en el artículo 49 y la derecha se niega".

Aún más inmediato y urgente es el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Echo de menos llegar a acuerdos con el PP", ha deslizado el presidente, para quien el pacto la pasada semana para actualizar el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos "hace más inexplicable el bloqueo del CGPJ".

📹 #SanchezEnHoyPorHoy | @sanchezcastejon: "Necesitamos a todo el espacio progresista en plena forma"



Vuelve a ver la entrevista de @AngelsBarcelo al presidente del Gobierno en @HoyPorHoyhttps://t.co/TfhA8IjSZC pic.twitter.com/h3DaVRfDsu — Cadena SER (@La_SER) October 18, 2021

Preguntado por el congreso, celebra que ha sido "el más plácido tras años en los que el PSOE no había trasladado una imagen de rotunda unidad en torno a una ideología necesaria en esta crisis". Ha recordado que en el congreso precedente -el 39, en 2017- "hubo espacios políticos que cuestionaban la pertenencia a la izquierda de la socialdemocracia".

"Ni felipismo ni sanchismo"

Sánchez reivindica que "no hubo felipismo ni zapaterismo ni ahora sanchismo, sino socialismo" en cada una de las etapas, y que "la derecha" siempre ha tratado de hacer ver que los presidentes del PSOE han sido en su día "los peores en democracia" para una vez retirados convertirlos en "hombres de Estado".

Para Sánchez, esta actitud que achaca al PP "son debates maniqueos que llevan a una concepción de la democracia muy arriesgada y es que el poder les pertenece". Por ello, reivindica: "Tenemos no más, pero sí el mismo derecho que el PP a gobernar este país".

En relación con la descentralización de instituciones, discrepa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y aboga por que las de nueva creación o las que "no tiene sentido que estén en Madrid, como el Instituto Oceanográfico", tengan un nuevo emplazamiento. "Madrid sale ganando -garantiza- y este discurso del agravio tenemos que extirparlo", ha zanjado.

Por último, sobre Juan Carlos I, ha optado por no entrar en aquellas explicaciones que a su juicio debe dar en su previsible regreso a España e insistido, con mensaje implícito a sus socios de Gobierno, en que "se deben juzgar personas, pero no instituciones", motivo por el que el PSOE, ha dicho, no ha votado a favor de ninguna de las iniciativas en el Congreso para investigar al Rey Emérito. "Se plantea como monarquía y república y nosotros no estamos en eso".

Sigue los temas que te interesan