Quince frases del discurso con el que Sánchez ha anunciado los indultos, bajo la lupa

1. "Por eso, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés", decía Pedro Sánchez en el Liceo de Barcelona cuando un espontáneo ha interrumpido su discurso al grito de "¡viva la tierra! ¡la independencia es la única solución!".

En la platea ha habido aplausos, no está claro si como muestra de apoyo al espontáneo o para apagar su voz, en una deferencia hacia el presidente del Gobierno. El espontáneo era de Arran, una organización radical de extrema izquierda separatista que incineraría si pudiera el Liceo hasta sus mismos cimientos como símbolo de la opresión burguesa.

2. "Por la concordia, que significa con corazón", ha añadido Pedro Sánchez. Los buenos sentimientos son a la política lo que el agua de mar a la sed. Puedes tener un océano entero de ellos, pero ay de ti si cedes a la tentación de calmar la sed (de poder) dando un solo trago (de concesiones).

La esquizofrenia de la sociedad catalana es esta. En la puerta del Liceo, unos cuantos cientos de nacionalistas hiperventilados insultaban con gritos de botiflers a los nacionalistas moderados que accedían a su interior. Pero los dos piden lo mismo. La impunidad de los golpistas y un referéndum de independencia que devuelva Cataluña a su condición de comunidad extractiva.

A la vista de la reacción de los independentistas, la concordia le ha durado a Pedro Sánchez menos segundos que los ocho de la república independiente a Carles Puigdemont.

3. "No ignoro que hay personas contrarias a esta medida, y tampoco ignoro sus razones. Las respeto". Que el efecto de los indultos se haya agotado antes incluso de concederlos y que el anuncio de dicho perdón haya sido recibido por el nacionalismo catalán como una señal de debilidad del Estado es el perro que muerde al hombre. La noticia habría sido que el nacionalismo interpretara los indultos como una señal de debilidad propia.

4 "Pero también quienes apoyamos la medida de los indultos tenemos razones. Razones en las que pesan más las expectativas de futuro que los agravios del pasado". ¿Desde cuándo se le llama expectativas a esperanzas irracionales basadas en la fe? ¿Qué expectativas racionales de futuro cabe tener en alguien que cree haber sido encarcelado injustamente, que dice no haber cometido delito alguno, que anuncia que lo volverá a hacer y que interpreta su perdón como una debilidad estructural de su enemigo? ¿En qué elementos racionales basa Sánchez su fe?

5. "Creemos que esta medida de gracia abrirá ese camino y nos dará a todos la posibilidad de comenzar de nuevo y de hacerlo mejor esta vez". ¿Quiénes somos todos? Porque aquí sólo hay dos bandos. El de los agresores (los líderes del procés) y el de las víctimas (los ciudadanos españoles). ¿Y qué debe hacer la víctima para hacerlo mejor?

6. "Hoy nos encontramos en el Gran Teatre del Liceu, un edificio que es también un símbolo, porque ardió y, gracias al esfuerzo de las instituciones, de las empresas y a un gran espíritu de unidad ciudadana, se pudo volver a levantar". En este caso la metáfora es correcta. Porque el Liceo es un negocio además de una señal de estatus de la alta burguesía catalana. Y el procés también lo fue.

7. "He venido a Barcelona, a Cataluña, convencido de que, en los próximos días, la democracia española va a dar un gran paso para que se produzca ese reencuentro que es necesario y es urgente". Donde Sánchez dice "democracia española" lean ustedes "el Gobierno". El presidente ha escogido el camino del martirio hacia la salvación y nos ha pedido a los españoles que le acompañemos todos en él.

8. "No hay que esperar un momento más propicio. Si hay un momento para unirnos es este". ¿Y por qué este momento es más propicio que seis meses antes o seis meses después? ¿Quizá porque faltan dos años hasta las próximas elecciones generales y no hay elecciones a la vista?

9. "El momento es ahora (…) porque el Gobierno está obligado a tramitar y dar respuesta a las peticiones de gracia formuladas desde diversos ámbitos de la sociedad civil". Tramitar y dar respuesta no implica conceder. De hecho, la inmensa mayoría de los miles de peticiones de indulto que se presentan cada año en España se solventan con un "no" del Gobierno.

10. "También, porque el paisaje que nos ha dejado la pandemia nos ha transformado, nos ha hecho tomar viva conciencia de lo verdaderamente importante, que es la vida, y en particular la vida compartida, vivida en común". Quien dijo que el socialismo es el heredero ideológico del cristianismo estaba desde luego en lo cierto.

De esta frase se deduce que, si no hubiéramos pasado por una pandemia, los líderes del procés seguirían en la cárcel porque no habríamos aprendido a las malas lo que es "la vida compartida".

11. "Pero debemos, reconozcámoslo, aspirar a mucho más que a regresar al instante en que comenzaron los reproches, las provocaciones y los engaños". ¿Y quién aspira a volver a ese momento en que el nacionalismo intentó acabar con la democracia con (es cierto) reproches, provocaciones y engaños? A lo que aspiran los españoles es a volver al Estado de derecho.

12. "Por lo tanto, creo que sí estamos en disposición de pedir a todos (a los que comparten la medida y a aquellos otros que no comparten la medida) que reconozcan, al menos, su plena legalidad y su absoluta constitucionalidad". No se ha negado la legalidad de los indultos sino su justicia. De haber alguna duda jurídica, la resolverán los tribunales.

Que los indultos no contenten ni a los agresores (que no aceptarían ninguna otra cosa que no fuera la rendición total del Estado) ni a sus víctimas (que piden que la Justicia sea igual para todos en este país) no es, como pretenden algunos, la prueba de que esta es la decisión justa y a medio camino de ambos extremos, sino la prueba de que el error es doble.

13. "Yo encabezo un Gobierno y también un partido político que respalda sin fisuras la Constitución democrática. Un Gobierno que aboga inequívocamente por una comunidad de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales en derechos y deberes que acuerdan convivir bajo las mismas normas". ¿Cuándo ha sido igual en derechos y deberes el nacionalismo catalán al resto de los ciudadanos españoles? Bienvenidos sean los indultos si lo empieza a ser ahora.

14. "No podemos empezar de cero", ha añadido Sánchez, "pero podemos empezar de nuevo. Hay camino. Mañana podemos cambiar la vida de nueve personas y espero también que empecemos a cambiar la historia de todos y de todas". ¿El objetivo de los indultos ha sido entonces "cambiar la vida" de los nueve golpistas del procés?

Los indultos parten de un error de base. Creer que se puede compartir un proyecto de país (ya sea autonómico, federal o confederal) con quien no cree que ese país exista.

15. "Catalanes y catalanas. Os queremos". La peor infección producida por el catalanismo moderado en la democracia española es la tesis de que lo único que pretende el nacionalismo es el cariño del resto de los españoles. Que ese cariño deba ser expresado en euros del resto de los españoles es apenas un pequeño detalle secundario.