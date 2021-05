Sánchez: es "inaceptable" que Marruecos "ataque" Ceuta por "discrepancias" sobre el Sáhara

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes a Marruecos que es "inaceptable" que diga que ha utilizado la inmigración y no ha respetado las fronteras por "una desavenencia" en materia de política exterior.

Sánchez ha respondido así al Ministerio de Exteriores de Marruecos quien este lunes ha señalado que la crisis diplomática y migratoria con España tiene su origen en el Sáhara.

"Si está diciendo que se ha utilizado el asalto a las fronteras de Ceuta por más de 10.000 marroquíes me parece absolutamente inaceptable", ha advertido Sánchez, quien ha recalcado que "no es aceptable decir que se atacan las fronteras por desavenencias en política exterior". "No es admisible que un Gobierno diga que se atacan las fronteras, que se abren para que entren 10.000 en un país vecino por desavenencias y discrepancias en política exterior".

Para el presidente del Gobierno, "España concibe su relación con Rabat desde un punto de vista estratégico" y, en este sentido, ha subrayado Sánchez, Marruecos "no tiene mejor aliado que España dentro de la Unión Europea". "Somos el interlocutor privilegiado e imprescindible" para Rabat en la UE, ha hecho hincapié.

En esta línea, Sánchez considera "clave trasladar una actitud constructiva" basada en el "respeto y la confianza". "Y eso no se construye diciendo que por desavenencias en política exterior no se respetan las fronteras".