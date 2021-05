Marcos de Quinto sobre la baja de Yolanda Díaz: "Cuando no se tiene costumbre de trabajar..."

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha cancelado por prescripción médica su agenda de este miércoles "por motivos de salud". Ella misma lo ha anunciado en redes sociales recibiendo el apoyo de cientos de personas, entre ellas varios miembros del Gobierno, como Irene Montero e Ione Belarra.

Sin embargo, entre todas esas muestras de cariño y apoyo destaca la del exdiputado y exmiembro del Comité Ejecutivo de Ciudadanos, Marcos de Quinto, que ha tirado de ironía, asegurando que este problema de Yolanda Díaz viene porque "no se tiene costumbre" de trabajar.

"Es que, cuando no se tiene costumbre, uno no puede ponerse a trabajar así, a las bravas, sin precalentar... porque luego vienen las lesiones", ha escrito Marcos de Quinto en su perfil de Twitter, que le desea una mejoría a la titular de Trabajo.

Mejórate, Yolanda !

Marcos De Quinto, que llegó a ser portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso, formalizó en mayo de 2020 su renuncia al escaño, justo al día siguiente de haber votado, por lealtad al partido, a favor de una quinta prórroga del estado de alarma que, según aseguró públicamente, no compartía.

Exvicepresidente a nivel mundial de Coca Cola, no hay que olvidar que defendió un ERE de 1.253 trabajadores. De Quinto fue fichaje estrella de Albert Rivera y concurrió justó detrás de él en la lista por Madrid en las dos últimas elecciones generales y, tras la marcha de Toni Roldán, asumió la portavocía económica del grupo.

Del escaño al plató de TV

Desde su salida de la política, Marcos de Quinto ha cambiado el escaño por los platós de televisión. Desde el pasado mes de septiembre, el ex de Ciudadanos es un tertuliano más del programa de Risto Mejide, Todo es Mentira.

Este martes De Quinto volvió a la primera línea mediática tras abandonar el plató del programa de Cuatro tras una bronca con Risto.

El programa abordaba los altercados en Ceuta debido a la cancelación de un mitín de Santiago Abascal cuando Risto Mejide mandó a callar a Marcos de Quinto, que no dejaba hablar al resto de colaboradores con un encendido discurso de defensa de VOX.

"Marcos, por favor. Te voy a agradecer que no hables cuando estoy hablando yo. ¿De acuerdo? Aquí hay un presentador y, si quieres, cuando te dé paso dices lo que tú quieras y te dejo el tiempo de manera muy respetuosa", dijo antes de dar paso a un vídeo sobre los recortes en la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid.

Tras esto, Mejide informó a su audiencia de que el expolítico de Ciudadanos se había marchado del plató. Tras la publicidad, de Quinto no volvió. "No tenemos tiempo para que alguien se casque un monólogo sin poderle interrumpir. Yo no soy el rey de la diplomacia, pero tengo que reconducir el programa. No hay animadversión hacia Marcos, no le vamos a hacer un traje como a Cárdenas", afirmó.