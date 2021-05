Arnaldo Otegi justifica los recibimientos a presos de ETA como "reconocimiento o abrazo" del pueblo vasco

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha justificado este jueves los recibimientos a los presos de ETA porque los vecinos de sus pueblos "consideran que merecen ese reconocimiento o un abrazo".



En una entrevista en Radio Euskadi, Otegi ha enmarcado las críticas de las asociaciones de víctimas y otros partidos a los ongi etorri en una "campaña contra la izquierda independentista".



"Les diría que hay gente que cumple su condena y en su pueblo es recibida por su gente, pero no se hace para herir la sensibilidad de nadie", sino porque "los ciudadanos de ese pueblo consideran que (los presos de ETA) merecen ese reconocimiento o un abrazo".



"¿Nuestra felicidad por ver a un preso salir de la cárcel es su dolor? Si este es el esquema, tenemos un problema", ha opinado.



El líder de EH Bildu ha afirmado que hace 10 años desapareció la violencia de ETA, y "la izquierda abertzale ha hecho un gran esfuerzo por consolidar un nuevo escenario", ante lo que ha preguntado "cuándo va a desaparecer la violencia del Estado".



Por otra parte, ha reconocido que "se han hecho avances" en el acercamiento de los presos de ETA, si bien ha considerado que son "absolutamente insuficientes".



También ha valorado el compromiso del Gobierno con EH Bildu para derogar la reforma laboral y ha pedido "darle un margen de confianza" a la ministra Yolanda Díaz "para que lo cumpla".



Otegi ha sostenido que hay una "campaña orquestada" por el PNV contra la izquierda abertzale "para desviar la atención" sobre los problemas del Gobierno Vasco en la gestión de la pandemia y de la economía aprovechando las pintadas de las juventudes de la izquierda abertzale en los "batzokis" o las críticas a la actuación de la Ertzaintza.



"Yo nunca he sido favorable a que se hagan cosas en las sedes de los partidos y lo he dicho 100 veces", se ha limitado a señalar.