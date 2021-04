El consejo de Arrimadas al PP: "Necesitamos más patriotas de país y menos de partido"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, opta por la "prudencia" al opinar sobre la Superliga con la que varios clubs europeos se desmarcan de la Champions League para apostar por una fórmula que aseguran salvará el fútbol. Eso sí, cree Arrimadas que se trata de un asunto "en el ámbito de las empresas" y que el Gobierno, que este lunes se posicionó en contra, debe mantenerse al margen y ocuparse del "fomento del deporte o del deporte base".

Con esto ha arrancado la entrevista a Arrimadas en Onda Cero, que ha continuado con un "¿hicieron el primo con la moción de censura en Murcia?" de Carlos Alsina. "Luchar contra la corrupción puede parecer a algunos que es hacer el primo", ha respondido la dirigente, que ha insistido en que Ciudadanos lo hizo "muy mal" a la hora de explicar qé estaba ocurriendo en esta región, pero no a la hora de presentar la moción: "Si bajamos los brazos y somos cómplices, ¿quién nos queda para luchar contra la corrupción en España?".

La presidenta de Cs ha planteado "qué habrá en Murcia para que -en el PP- tengan que comprar a siete diputados y dos grupos parlamentarios" y ha alabado las alianzas con los 'populares' en Andalucía, en Castilla y León o en el Ayuntamiento de Madrid, donde Begoña Villacís, ha recordado, "tiene el botón nuclear y por supuesto no lo ha utilizado". La moción se presentó en Murcia y jamás se pensó en hacerlo en otros territorios, ha querido aclarar una vez más.

El "pack" de Gabilondo

Arrimadas ha dicho ser consciente de la "operación absorción" del PP -en palabras de Alsina- porque "lo han anunciado a bombo y plantillo", pero la rechaza: "Estoy en un proyecto en el que creo. Necesitamos más patriotas de país y menos de partido", ha dirigido al presidente del PP, Pablo Casado. Sobre si Albert Rivera está maniobrando para ese desde Génova pretendido trasvase, se ha limitado a contestar "creo y espero que no". Repreguntada, no se ha movido de esta línea: "Confío en que no. Creo que no, sinceramente".

En relación con el 4-M, Arrimadas se ha mostrado aliviada por el hecho de que ningún sondeo concluya que es posible una mayoría de las izquierdas en la Comunidad de Madrid. La presidenta de Cs no entra en si Isabel Díaz Ayuso es más o menos "moderada" que Ángel Gabilondo y marca como prioridad la continuidad de lo que a su juicio fue "un Gobierno que funcionaba", refiriéndose al de Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, frente a los "experimentos".

"Gabilondo es amable, pero va en un pack con Pablo Iglesias y Más Podemos", ha continuado Arrimadas, que ve como candidato real del PSOE al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Y por suerte -ha repetido y zanjado-, ninguna encuesta dice que es posible que gane".