Marlaska asegura que no tiene "ninguna voluntad de dimitir" tras la sentencia de Pérez de los Cobos

Noticias relacionadas Marlaska vacía de etarras las cárceles del sur: sólo quedan allí 16 terroristas por acercar al País Vasco

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este lunes que no tiene "ninguna voluntad de dimitir" tras la sentencia de la Audiencia Nacional que anula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid por no informar sobre la causa del 8-M.

Tras el acto de la toma de posesión de Silvia Gil como jefa de la Comandancia de la Guardia Civil en Teruel, el ministro, a preguntas de los medios sobre esta sentencia, conocida el 31 de marzo, se ha limitado a insistir que no piensa dimitir y que sigue trabajando.

El Gobierno, ha agregado Grande-Marlaska, "no hace valoración de resoluciones judiciales", aunque el Ejecutivo, según ha recordado, ha manifestado su decisión de recurrir la resolución.

La Audiencia Nacional ha anulado el cese de Pérez de los Cobos al entender que el cese se decidió porque éste no había informado sobre la causa del 8M, pese a que era "indiscutible" que tenía orden expresa de "deber de reserva" impuesto por el juzgado que investigaba la causa.

Cs: "Es bochornoso"

El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha calificado de "bochornoso" que el ministro del Interior se niegue a dimitir después de la que la Audiencia Nacional anulara la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

"Me parece verdaderamente bochornoso que no presente su dimisión y no tenga un atisbo de dignidad después de lo que dice la sentencia de la Audiencia Nacional", ha declarado Bal en rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente.

El portavoz ha descrito a Pérez de los Cobos como "un gran profesional" que ha trabajado con gobiernos del PP y del PSOE y que "jamás ha expresado sus opiniones políticas". "Simplemente se negó a acatar una orden ilegal", ha indicado.

Según el magistrado Celestino Salgado, el ministro cesó al coronel por no informarle del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, en relación con las manifestaciones del 8 de marzo de 2020 por el Día de la Mujer, sobre las cuales Pérez de los Cobos tenía el deber de reserva.