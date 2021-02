El PNV, "harto" de la coalición: Sánchez no actúa porque "teme que Iglesias incendie las calles"

Noticias relacionadas Podemos admite fisuras en el Gobierno de coalición y una "confrontación" nunca alcanzada hasta ahora

Las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos tensan hasta a sus socios de investidura. Los dirigentes del PNV ya no ocultan su hartazgo con la deriva del Ejecutivo de coalición y advierten de que la estrategia de Pablo Iglesias terminará por "desbordar el vaso". Los nacionalistas vascos ven "evidente" la crisis gubernamental y aseguran que si Pedro Sánchez aún no ha movido ficha "no será por ganas, sino porque teme que Iglesias le incendie las calles como respuesta".

Estas palabras son de Koldo Mediavilla, responsable de Política Institucional del PNV, y enlazan con los mensajes que otros dirigentes nacionalistas vienen deslizando en los últimos días. El propio presidente del partido, Andoni Ortuzar, no dudó el pasado martes en una entrevista en Radio Euskadi en animar a Sánchez a desencadenar una "crisis de Gobierno" ya si esa es la salida a una situación que consideran insostenible.

El diagnóstico del PNV, el socio que aporta más estabilidad a la aritmética parlamentaria que puso en funcionamiento el Ejecutivo tras la investidura, es claro. La coalición ha conseguido "salvar su año de mandato", sobre todo, gracias a la aprobación de sus Presupuestos, el "principal éxito".

Ahora Etxenike dedica el discurso a discutir en público las diferencias de la coalicion de gobierno cual terapia. — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) February 24, 2021

Pero tras este "hito", "los síntomas del cainismo han vuelto a aparecer y las relaciones entre socios se presentan envenenadas con un enfrentamiento que crece y cuya tensión no augura un buen final".

Según Mediavilla, "la política líquida ha vuelto a las andadas y la incertidumbre envuelve el escenario político español". "La crisis gubernamental parece evidente, aunque nadie aventura cómo concluirá este episodio de bronca endémica que aquí harta y exaspera y que, en Europa, nadie comprende", afirma en un artículo publicado en su blog este mismo sábado.

Ese hartazgo fue puesto de manifiesto hace unos días por el portavoz del partido, Aitor Esteban, durante la intervención el pasado miércoles en el Pleno del Congreso de Pablo Echenique. "Ahora Echenique dedica el discurso a discutir en público las diferencias de la coalición de Gobierno cual terapia", escribió en Twitter.

"Iglesias se siente imprescindible"

Los nacionalistas vascos señalan sin titubeos la estrategia del vicepresidente Iglesias, a su "falta de mesura", como el elemento que acabará por "desbordar el vaso". "Su ojo clínico le indica que la presión hará que Sánchez ceda una y otra vez. Hacer oposición desde el propio gobierno es su receta", considera Mediavilla.

"La fórmula de quien se cree el timonel de una izquierda que doblegará la resistencia de los socialistas. Iglesias se siente imprescindible y en su amenaza de ruptura no es un signo de fortaleza, sino todo lo contrario", advierte Mediavilla.

La postura del líder de Unidas Podemos, según el dirigente nacionalista, no hace más que fortalecer al PP, dar una "opción extra" a los de Pablo Casado para "tomar oxígeno y recuperarse". En su opinión, si los populares se prestaran a dejar gobernar por un tiempo a Sánchez, "rentabilizarían también el desalojo de Iglesias del poder".