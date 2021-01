Podemos contra Margarita Robles por defender al Emérito: "Alinearse con los ultras es decepcionante"

Enésimo desencuentro entre Unidas Podemos y el PSOE. Y esta vez a cuenta del Rey Emérito. La secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha criticado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por oponerse a investigar en el Congreso a Juan Carlos I, y le ha acusado de "alinearse con la derecha y los ultras". "Es cada vez más decepcionante", ha afirmado.

Robles ha rechazado este miércoles que se abra en la Cámara Baja una comisión de investigación sobre el uso de 'tarjetas black' por parte de Juan Carlos I y ha acusado a Unidas Podemos de estar "cuestionando las instituciones".

Ante esto, Ione Belarra se ha dirigido públicamente a Margarita Robles en Twitter con un claro mensaje que evidencia, de nuevo, las diferencias entre ella y la titular de Defensa. "Que el Congreso investigue, como han reconocido sus letrados que puede hacer, las actividades presuntamente ilegales de Juan Carlos, es precisamente defender las instituciones. Proteger los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras una vez más es decepcionante", ha escrito.

Que el Congreso investigue, como han reconocido sus letrados que puede hacer, las actividades presuntamente ilegales de Juan Carlos, es precisamente defender las instituciones.



Proteger los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras una vez más es decepcionante. pic.twitter.com/wWcTOKpH4r — Ione Belarra (@ionebelarra) January 13, 2021

La Mesa del Congreso ha rechazado este miércoles investigar al Emérito por las 'tarjetas black'' con el voto en contra del PSOE. Ante esto, el portavoz del Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado a PP, Vox y los socialistas por oponerse a esta investigación "sin ningún argumento jurídico, ya que los letrados nos dan la razón". "Nuestra iniciativa es 100% constitucional", ha escrito en Twitter.

Me informan que la Mesa del Congreso acaba de rechazar investigar las tarjetas black de la familia real con los votos de PSOE, PP y VOX y sin ningún argumento jurídico que lo justifique, ya que los letrados nos dan la razón. Nuestra iniciativa es 100% constitucional. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 13, 2021

Belarra Vs Robles

Esta no es la primera vez que Ione Belarra carga contra la ministra de Defensa en público. Lo hizo el pasado noviembre cuando acusó a Margarita Robles de "ser la ministra favorita de los poderes que quieren que gobiernen PP y Vox" advirtiéndole que quizá sea ella quien está haciendo daño al Gobierno y no la formación morada.

Unidas Podemos reaccionaba así a las declaraciones que Robles había hecho esa misma mañana en las que recordaba al partido morado, y en concreto a su líder, Pablo Iglesias, que el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez. "Y eso nadie debería olvidarlo, incluso dentro del Gobierno", señaló. Ante esto, Belarra pidió a Margarita Robles que fuera "humilde" y no se dejara "adular por la derecha mediática".

Horas antes de estas palabras, Belarra volvió a utilizar Twitter para lanzar otro mensaje a Robles de que esta pidiera a los de Unidas Podemos "responsabilidad" en sus declaraciones recordándoles que "gobernamos para todos los españoles".

"Efectivamente, tenemos que gobernar para todos, no sólo para los rentistas, la banca o los fondos de inversión. Por eso es urgente prohibir los desahucios, porque, cuando te desahucian, no te preguntan a quién has votado", escribió.