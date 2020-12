El alcalde de Granada alucina: "¿Que el Gobierno no sabe de los migrantes? Esto es digno de Netflix"

El alcalde de Granada, Luis Salvador, no da crédito cuando escucha los argumentos del Gobierno para explicar la llegada en avión de unos 200 inmigrantes ilegales a la ciudad andaluza procedentes de las Islas Canarias.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguró que no se producirían traslados a la península de los inmigrantes que llegan a las Islas en cayucos: "El grueso de los que están llegando son expulsables y las fronteras están cerradas". Sin embargo, estos desplazamientos se han producido. Y desde entonces, Salvador cotinúa estupefacto por las "incoherencias" que encuentra en el argumentario monclovita.

La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, defiende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha fletado ningún avión y que los inmigrantes habrían llegado "con recursos propios", aseverando que estos cuentan con fondos para trasladarse "en un avión comercial".

A esto se suma que desde el Gobierno alegan que, una vez los inmigrantes pasan 72 horas bajo custodia policial, estos ya son "personas libres" para circular por el territorio nacional, pese a las restricciones de movilidad vigentes por la pandemia.

Todo ello confecciona un guión "digno de Netflix", según denuncia el alcalde de Granada en conversación con EL ESPAÑOL. Una ficción que, a su juicio, no se corresponde con la realidad: "Están resolviendo parte de la presión enorme que tienen en Canarias facilitando aviones y haciendo que lleguen a territorios de la península".

Un vídeo de Whastapp

El único regidor de Ciudadanos en una capital de provincia en España se enteró de la llegada de estos inmigrantes a través de Whatsapp. Y no precisamente por un mensaje del Gobierno, sino por un vídeo viral que circulaba por la red social y que aterrizó en su teléfono. "Si no me llega el vídeo, yo no me entero", confiesa.

Cuando vio las imágenes, contactó ipso facto con la subdelegada del Ejecutivo en Granada. "Le envié un whatsapp preguntando si se trataba de fake news y me dijo que no lo sabía, que tenía que confirmarlo", relata incrédulo.

"Interior dice que es responsabilidad de Exteriores, Exteriores dice que es responsabilidad de Interior... ¿Alguien se entera de algo? ¿Nadie sabe cómo han llegado aquí? Esto es digno de una serie de Netflix", clama el regidor de Ciudadanos, que no acepta el argumentario del Gobierno para con esas "personas vulnerables": "Alegan que son personas vulnerables, pero al mismo tiempo dicen que no las conocen de nada".

Una incoherencia, a su modo de ver: "Si el Gobierno no tiene nada que ver con estas personas y dice que han llegado por cuenta propia, ¿por qué sabe que tienen los PCR realizados y han dado negativo?". Una pregunta que el alcalde de Granada lanza al aire, ya que la interlocución de la Junta de Andalucía con el Gobierno ha sido de todo menos fluida.

Gobierno "desleal"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha tachado de "desleal" al Gobierno por no comunicar el traslado de los más de 200 inmigrantes que han llegado en las últimas semanas al municipio andaluz. Lo único que ha comentado el Ejecutivo al respecto es que los llegados a Granada pasaron las PCR correspondientes para descartar la infección por Covid-10.

Eso, y que, una vez los inmigrantes pasan 72 horas bajo custodia policial, estos son "libres" para circular por el territorio nacional, pese a las restricciones de movilidad vigentes por la pandemia. "No pueden moverse sin control en un momento de pandemia, con reglas distintas al resto de ciudadanos, que están sometidos a cierres perimetrales", arguye el alcalde de Granada a este medio.

"El ministro [Marlaska] había dicho que no iban a trasladar personas de Canarias a otro sitio, que sólo se lo plantearían con personas vulnerables", recuerda Luis Salvador. Y prosigue: "la portavoz del Gobierno dice que son personas vulnerables, que corren un riesgo; eso tiene un régimen, que se llama refugiados".

Salvador considera que ese régimen no se aplica a los inmigrantes ilegales llegados a Granada procedentes desde las Islas Canarias: "Si un país acepta atender a refugiados esto implica un proceso: buscar un puesto de trabajo, una vivienda e insertarlos en la sociedad. Esos son los requisitos que tiene un Estado sobre los refugiados según Naciones Unidas".

Lo que ahora preocupa al alcalde es el paradero de estos inmigrantes. "Se comenta que llegaron en autobús al centro de Granada, pero no sabemos nada acerca de dónde pueden estar".

En consonancia con la denuncia pública del alcalde, PP y Vox han solicitado a Fernando Grande-Marlaska que comparezca en el Congreso de los Diputados y dé explicaciones con carácter "urgente" por los traslados realizados con "nocturnidad y alevosía". Y es que las explicaciones dadas hasta el momento no convencen a ninguno de los partidos de la oposición.