Arrimadas anuncia que su negociación con Sánchez ha acabado: "Votaremos 'no' a los Presupuestos"

Inés Arrimadas ha anunciado que su negociación con el Gobierno ha terminado. Ciudadanos votará "no" a los Presupuestos. La presidenta de los liberales acaba de confirmar que no habrá más conversaciones con Moncloa sobre las cuentas públicas. Encuadra su negativa en la "falta de cumplimiento" con Europa, en la "ausencia de protección a Pymes y autónomos"; y, sobre todo, en las "concesiones a los nacionalistas".

La líder de Ciudadanos no ha ocultado su frustración. Moncloa no ha aceptado ni una sola enmienda entre las más de cien que presentaron los naranjas. Tras conocer este gesto en la comisión de esta mañana, Arrimadas se ha plantado.

"No son éticamente aceptables", ha reiterado la sucesora de Rivera sobre los Presupuestos. De momento, el único rastro naranja en las cuentas será la inclusión de la tarjeta sanitaria única. Sin embargo, Arrimadas asevera que no se ha subido el IVA a la concertada ni a la sanidad privada gracias a la presión que ella ejerció en los prolegómenos de la negociación.

❌ Votaremos NO a los Presupuestos porque NO cumplen los requisitos para que un partido de centro los apoye.



🏛 @InesArrimadas "Prometimos a los españoles que trabajaríamos para frenar locuras y que ofreceríamos una vía moderada" #ActualidadCs



✅ Cumplimos con nuestra palabra. pic.twitter.com/kM1a17OqqP — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) November 26, 2020

A ojos de Arrimadas, los Presupuestos no cumplen con los requisitos europeos y no protegen realmente a los autónomos. El grueso de las enmiendas liberales proponía cambios en ese sentido, pero Moncloa no ha aceptado, de momento, ni una sola.

La semana que viene se producirá un pleno donde socialistas y Podemos darán, previsiblemente, la puntilla a los cambios que propuso Ciudadanos. Por tanto, ya no se repetirá la fotografía que juntaba una delegación liberal con otra integrada por PSOE y Podemos.

Más allá del portazo de Sánchez a las enmiendas de Ciudadanos, era previsible que Arrimadas anunciara su "no" irreversible. Hace ya varias semanas que la jerezana avisó: "Si no se devuelve al castellano su condición vehicular, votaremos en contra". Y el Ejecutivo no ha amagado en ningún momento con ceder a tal pretensión. Sigue vigente el pacto educativo entre PSOE, Podemos y ERC.

Victoria de Bildu y ERC

Al mismo tiempo que Arrimadas lamenta haberse ido de vacío en términos de enmiendas, EH Bildu envía un comunicado a los medios de comunicación con el que celebra haber "conseguido ayudas para el sector aeronáutico, inversiones en infraestructuras ferroviarias y mejoras en derechos sociales".

El PNV y Esquerra Republicana también han revelado a lo largo de esta semana las contrapartidas arrancadas al Gobierno. Por tanto, Pedro Sánchez ha decidido sellar de nuevo la mayoría de la investidura.

Arrimadas ha insistido en que su esfuerzo no ha sido en balde. Ha acusado a PP y a Vox de estar "esperando a que España vaya mal" para poder gobernar y les ha recriminado su falta de esfuerzo constructivo en plena pandemia.

"Sánchez no estaba obligado a pactar con Bildu y ERC. Podía haber elegido, si hubiese querido, la vía Ciudadanos. Hemos demostrado a todos los españoles que el Gobierno pacta con los nacionalistas porque quiere; y no porque no tenga otro remedio", ha dicho la presidenta liberal en varias ocasiones.

La semana que viene, el Congreso acogerá un nuevo debate presupuestario en el que se confirmarán las enmiendas elegidas por Moncloa. Esos ruegos se integrarán en las cuentas públicas. Antes de final de año, el proyecto de Presupuestos reconstruido con las concesiones a los nacionalistas obtendrá su aprobación en la Cámara.