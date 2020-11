Podemos contra Robles: "Es la ministra favorita de los poderes que quieren que gobiernen PP y Vox"

Los desencuentros entre PSOE y Unidas Podemos suben de todo. La secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, ha señalado que la titular de Defensa, Margarita Robles, "es la ministra favorita de los poderes que quieren que gobiernen PP y Vox" y le ha advertido que quizá sea ella quien está haciendo daño al Gobierno y no la formación morada.

De esta forma, Unidas Podemos responde a las declaraciones que Robles ha hecho esta mañana en las que ha recordado al partido morado, y en concreto a su líder, Pablo Iglesias, que el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez. "Y eso nadie debería olvidarlo, incluso dentro del Gobierno", ha señalado.

Belarra, además, le ha pedido a la ministra de Defensa vía Twitter que sea "humilde" y no se deje "adular por la derecha mediática" después de que esa petición les fuera hecha por la propia titular de Defensa, que ha ido un paso más dejando claro que nadie está habilitado para dar "cartas de acreditación de más progresistas".

Cuando eres la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con VOX, quizá estés haciendo daño a tu gobierno.



Ser humilde es no dejarse adular por la derecha mediática.https://t.co/pGdH12RSSd — Ione Belarra (@ionebelarra) November 20, 2020

También a través de esta red social Belarra le envió este jueves otro mensaje a Robles después de que esta pidiera a los de Unidas Podemos "responsabilidad" en sus declaraciones recordándoles que "gobernamos para todos los españoles".

"Efectivamente, tenemos que gobernar para todos, no sólo para los rentistas, la banca o los fondos de inversión. Por eso es urgente prohibir los desahucios, porque, cuando te desahucian, no te preguntan a quién has votado", escribió.

Las discrepancias entre Unidas Podemos y el PSOE en el seno del Gobierno son palpables. Las diferentes posturas en temas como los desahucios y la crisis migratoria se han acentuado en las últimas horas.

Falta de "lealtad"

Para la ministra de Defensa existe una falta de "lealtad" en la formación morada por la enmienda que Unidas Podemos ha presentado junto a Bildu y ERC para frenar los desahucios. "Todos estamos por las personas vulnerables (...) El Gobierno presenta un texto para los Presupuestos y luego resulta sorprendente que Unidas Podemos presente enmiendas a un texto conjunto de todo el Gobierno".

Así, ha advertido a Podemos de que "no es razonable hacer oposición estando en el Gobierno" y les ha exigido. "Cuando se forma un Gobierno esto exige responsabilidades y lo verdaderamente importante es que hay que ser leales con todas las decisiones", ha afirmado en una entrevista en La 1.

También ha señalado que en política es importante la "humildad" y ha dejado claro a Iglesias que dentro del Gobierno "ninguno somos mejor que otro" y por tanto nadie está habilitado para dar "cartas de acreditación de más progresistas".

"Todos tratamos de hacer lo mejor para los ciudadanos", ha dicho, después de que durante las últimas semanas miembros de Unidas Podemos señalaran que si no fuera por ellos no existiría ni el Ingreso Mínimo Vital ni la protección a los más vulnerables. "Un poquito de humildad nunca viene mal", ha dicho. Esa misma humildad es la que poco después le ha exigido Ione Belarra.