Casado apoya a Nacho, el chico del vídeo viral que pide no cerrar los centros de educación especial

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dado las gracias "por su lección de coraje y solidaridad" a Nacho, un joven que asiste a un colegio de educación especial que ha pedido, en un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, que no se cierren estos centros.

"He podido decírselo hoy por teléfono y me sumo a su petición: 'dejen en paz a la educación especial'", ha señalado el líder popular en una publicación en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el presidente del PP ha asegurado que los jóvenes que estudian en centros de educación especial no están solos y que defenderán su "libertad educativa y la de todos".

En el vídeo, compartido por el presidente del PP, Nacho lamenta que "quieren cerrar los colegios de educación especial", algo que le parece "una locura".

En este punto, ha explicado que al centro al que acude hay un aula con niños "que no podrían ir a un centro ordinario, no porque no tengan capacidad, sino porque están muy graves". "Los políticos se han pensado que pueden meter a todas las capacidades en el mismo saco, eso no es así", ha lamentado.

Colegios ordinarios

El joven ha asegurado que los padres de estos niños "querrían ir a un colegio ordinario", pero ha añadido que "desgraciadamente los padres ya han aceptado que sus hijos no pueden ir a un colegio ordinario".

"Empiecen por aceptarlo ustedes. Si los cierran, a toda la gente que trabaja en esos centros, les están privando de trabajar con ese niño por vocación. Van a meter a las personas con discapacidad en un colegio ordinario, donde no van a poder tener la misma atención", ha criticado.

Nacho ha hecho hincapié en que cerrar los centros de educación especial "es una idea equivocada" y ha pedido a los gobernantes que "miren hacia el futuro" y "arreglen España". "No nos priven de la educación especial, por favor se lo pido", ha sentenciado.

Ley Celáa

En este contexto, la 'Plataforma Inclusiva Sí, Especial También' ha pedido a los grupos parlamentarios que eliminen, a través de enmiendas, de la reforma educativa (también denominada 'ley Celaá') la Disposición Adicional Cuarta.

Según la plataforma, la redacción de esta disposición tiene una "redacción ambigua" y abre la puerta a que las comunidades autónomas vacíen los centros de Educación Especial de alumnos para, progresivamente (en un plazo de una década), "transformarlos en centros de recursos, sin apenas alumnado".

El proyecto de ley recoge que "las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna".

También dice que "el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

Y termina la disposición afirmando que "las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".