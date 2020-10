Abascal rompe su amistad con Casado: "Me siento traicionado. Dijo cosas indignas e injustas"

El discurso Pablo Casado en la moción de censura no sólo ha puesto distancia entre PP y Vox, también en la relación personal que mantenían (hasta ayer) sus líderes. El presidente de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, ha asegurado estar "afectado personalmente" por los "ataques" de Pablo Casado a Vox desde la tribuna de oradores y ha señalado que esto ha provocado una "ruptura personal".

"Me siento traicionado en la amistad, indignado. Fui agredido personalmente por Pablo Casado. Dijo algunas cosas indignas e inaceptables", ha señalado Abascal, que ha recordado que él siempre "ha hablado bien" del líder del PP aunque ha dejado claro que "ya no puedo seguir haciéndolo". "Los ataques personales que hizo contra mí por su injusticia, por su indignidad, creo que se han vuelto contra él, pero a mí me han afectado", ha criticado.

"Hay una ruptura en lo personal, es cierto, pero no voy a hacer de esto un tema personal pero me siento traicionado", ha dicho el líder de Vox, molesto, sobre todo, por la crítica de Casado en la que afirmó este jueves desde la tribuna de oradores del Congreso que Santiago Abascal presentó una moción "contra el partido que le ha dado trabajo durante 15 años".

"Dijo cosas indignas", ha insistido en una entrevista en esRadio. "Lo de decirme que el PP me había dado de comer y trabajo... ¿pero qué concepción de la política es esa? Yo cuando era concejal de Llodio, Casado llevaba el maletín del expresidente del Gobierno. Soy un tipo que fui elegido por los ciudadanos", ha afirmado.

A pesar de "la agresión que Casado cometió contra Vox", Abascal ha hecho un llamamiento a la calma y ha señalado que "no va a tener una respuesta" por nuestra parte" y que su partido "va a ser responsable", por lo que no peligran los gobiernos autonómicos liderados por el PP y que fueron apoyados por su partido. "Tranquilidad a los españoles que han visto que hay alternativas en Andalucía, en Murcia y en Madrid", ha dicho.

En este sentido, Abascal ha insistido en que Vox va a "seguir en la oposición en esos tres sitios" en los que facilitaron la investidura de los tres presidentes autonómicos. "Dijimos ley a ley y presupuesto a presupuesto, y es lo que vamos a seguir haciendo", ha apuntado. "No va a cambiar nada", ha añadido.

Ante la "zozobra y la desesperanza" que Casado "ofreció" a los españoles este jueves desde la tribuna, Abascal ha aseverado que Vox va a dar a los españoles "lo contrario". Por eso, su formación entrará ahora en un "periodo de reflexión" ante los españoles que han "quedado solos" tras el discurso del líder del PP.

"Una reflexión interna ante millones de españoles huérfanos expulsados del PP. También muchos que han votado a la izquierda que han quedado huérfanos y que quieren una alternativa clara, potente, en favor de la regeneración democrática. Vox se va a dirigir a muchos más españoles que hasta ahora", ha anunciado.

Noticia en actualización

