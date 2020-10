Madrid deja de ser la comunidad con más incidencia acumulada: le supera Navarra

Navarra es, desde este viernes, la comunidad que registra la incidencia acumulada más alta de toda España, con 692,13 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes. Hasta ahora, era Madrid la que se situaba a la cabeza de este ranking, pero en las últimas 24 horas, y según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, la Comunidad Foral ha superado a Madrid.

La incidencia acumulada, los casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, de los últimos 14 días es uno de los datos que ha tenido en cuenta Sanidad para imponer nuevas restricciones contra la expansión de la epidemia.

La situación es tal que el Gobierno de la socialista María Chivite ha confinado perimetralmente las localidades de Peralta, Funes y Falces y, desde esta medianoche de este viernes, también la de San Adrián.

La tasa de transmisión de la Covid-19 en la Comunidad de Madrid sigue cayendo, según los datos que traslada la región al Ministerio de Sanidad, y se sitúa en 647,91 casos por cien mil habitantes en 14 días. En Navarra esta tasa es de 692,13, mientras que a nivel nacional la incidencia acumulada (IA) es de 269,49.

En las últimas dos semanas se han notificado 126.730 contagios, de los que 43.173 -el 34%- corresponden únicamente a la Comunidad de Madrid. Navarra ha registrado 4.528 en este mismo tiempo -un 3,6%-, pero tiene poca población y, por tanto, en términos relativos tiene muchas infecciones.

Otros criterios

Si se atiende a otros criterios, como la positividad de las pruebas PCR, Madrid está por encima de Navarra en casos confirmados por este tipo de prueba diagnóstica, si bien la positividad ha bajado en los últimos días. Así, mientras la positividad en Madrid se sitúa en el 19,2%, Navarra registra un 11%.

En cuanto a la ocupación de las camas UCI, Madrid también se sitúa en porcentajes superiores, con una ocupación en las UCI de un 42,61% frente al 20,93% de la Comunidad Foral.

Estos tres indicadores (tasa de 500 contagios de coronavirus por 100.000 habitantes en 14 días, porcentaje de positividad en las PCR superior al 10% y una ocupación de camas en UCI por pacientes Covid por encima del 35%) son los criterios que utiliza Sanidad para aplicar restricciones a la movilidad.

Navarra, aunque supera a Madrid en tasa de contagios, no cumple los otros dos requisitos. Aunque hay que tener en cuenta que la coyuntura entre ambas regiones no se puede comparar, dado que la movilidad, clave en la propagación de la pandemia, no es igual en Madrid o en ciudades como Pamplona o Tudela.